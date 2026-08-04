Yeşilçam'ın yıldızı Engin Koç her şeyi bırakıp Sivas'a yerleşti! Son hali gündemde

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden, bir dönemin Mankenler Kralı olan Engin Koç son haliyle gündeme geldi. Uzun süredir gözlerden uzak olan Engin Koç İstanbul'u terk etti.

Aslen Sivaslı olan Engin Koç, eşi Pınar ve oğlu Burga ile birlikte Sivas Hafik'te bir köy evi yaptırdı. Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'e prefabrik ev yaptıran Engin Koç, bahçesinde toprakla da uğraşıyor.

Engin Koç son olarak annesi Gül Koç ile birlikte Sivas'ta çektirdiği samimi fotoğrafını paylaştı.

Son hali gündem olan bir dönemin yıldızına yorum yağdı. Kimi "Çok iyi görünüyorsunuz" derken kimi ise "Annenizin aynısısınız" yorumları yaptı.

İSTANBUL'DAN YORULDU

İstanbul'u sevdiğini ama kalabalığın insanı yorduğunu belirten Engin Koç, "İstanbul'da artık yaşamak istemiyorum. Çok insan kabalığı, enerjisi çok. Eskiden çok güzeldi, benim geçtiğim zamanlar. İstanbul hala güzel, çok keyifli bir yer ama bence uzun süre kalınacak bir yer değil artık. İnsanlar artık sakin, kafa dinleyecekleri, ruhları dinlenecekleri yer arıyor. Burada insan rahatlıyor" demişti.