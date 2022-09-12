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29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" sahiplerini buldu

12.09.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" sahiplerini buldu

Adana'da bu yıl 29'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" tiyatro ve sinema oyuncusu Zihni Göktay, makyaj sanatçısı, oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş ile Sinema Emekçileri Sendikası'ndan Zafer Ayden'e verildi.

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Belgesel Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" olmak üzere 5 kategoriden eserlerin izleyiciyle buluşacağı 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında açılış ve Orhan Kemal Emek Ödülleri gecesi Merkez Park Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Yetkin Dikinciler'in yaptığı törende, festivale katılan filmler tanıtıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada, bir belediye başkanı olarak görevinin kadrajın dışında olanları görüp kadraja almak olduğunu söyledi.

Karalar, "Yoksulları eşitsizliğe haksızlığa, şiddete uğrayanları yani gösterilmek istenmeyenleri bunları kadrajımıza alıyoruz. Bunları kadrajımıza aldığımız ve onlar için mücadele ettiğimiz sürece mutlu bir ülke olacağız. Edip Cansever'in o güzelim şiirinde söylediği gibi 'Gülemiyorsun ya gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir.' Halkınız gülmüyorsa gülmemelisiniz gülemezsiniz. Gülemeyenleri kadrajımıza alıp onların dertlerine derman olduğumuz ölçüde başarılı olacağız. Sinema bu tarafıyla da bize yol gösteriyor. Bu yılki film seçkisini izleyince nereye bakmamız gerektiğini daha iyi anlayacağız. Altın Koza denilince sinemada akla ilk gelen emektir. Sinemamıza emek verenleri emekçileri kadrajına alanları ödüllendirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Karalar, konuşmasında Cüneyt Arkın ve Fatma Girik ile yaşamını yitiren diğer sanatçıları saygıyla andığını kaydetti.

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar'ın konuşmasının ardından Çukurova Senfoni Orkestrası sahne aldı.

Orkestranın konserinin ardından Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerini buldu.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Zihni Göktay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, makyaj sanatçısı, oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş, şair Ataol Behramoğlu ve yazar Işık Öğüççü'nün, Sinema Emekçileri Sendikası'ndan Zafer Ayden ise DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun elinden ödüllerini aldı.

Ödül töreninin ardından Zuhal Olcay konser verdi.

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" sahiplerini buldu

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" sahiplerini buldu

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" sahiplerini buldu

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" sahiplerini buldu

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" sahiplerini buldu

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" sahiplerini buldu

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" sahiplerini buldu

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" sahiplerini buldu

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" sahiplerini buldu

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" sahiplerini buldu

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" sahiplerini buldu

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" sahiplerini buldu

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