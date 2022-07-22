Ankara Motosiklet ve Kampçılık Spor Kulübü Derneği ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen 3. Ankara Motosiklet Festivali başladı.

Altındağ'daki Karaköy Mesire Alanı'nda merhum motosikletçi Arif Razgatlıoğlu anısına organize edilen festivalde, konserler, ödüllü yarışmalar ve çeşitli etkinlikler yapılacak.

Ankara Motosiklet ve Kampçılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Orhan Keskin, festivali, motosiklet camiasına hizmet edenleri anmak ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelenleri bir araya toplamak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Motosiklet kullanımıyla ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Keskin, "Motosikletler, hem yakıt hem zaman hem de ulaşım açısından büyük bir tasarruf sağlıyor. O bakımdan insanları yönlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Festivalde kaligrafi standı kuran Bengisu Ayça Kaplan, kask, motor ve diğer aksesuarlara güzel yazı yazdıklarını söyledi.

Kask yazılarının son zamanlarda revaçta olduğunu aktaran Kaplan, kaligrafi sanatını motorla buluşturduklarını dile getirdi.

Motosikletçi Semih Yeşilöz, festivale tam kadro katıldıklarını, bütün kulüp ve derneklerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Yeşilöz, "Festival ortamımız çok güzel. Her türlü eğlencemiz, her türlü dostluk, kardeşlik, arkadaşlık ortamımız oluyor." diye konuştu.

Şanlıurfa'dan gelen Ali Haydar Küçük de festivalin dostluk ortamı sağladığını belirtti.

Belçika'nın Gent şehrinden motosikletle Ankara'ya gelen Mutlu Şıracı ise yaklaşık 3 bin 200 kilometrelik yolu motor sevgisi için kat ettiğini söyledi.

Festival, 24 Temmuz pazar gününe kadar devam edecek.