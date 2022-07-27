3. Burhaniye Kitap Fuarı açıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen kitap fuarı açıldı.

Burhaniye Belediyesince Ören Mahallesi yürüyüş yolunda gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'li belediyelerin, Millet İttifakı'nın seçilmiş olduğu belediyelerin milletin hizmetinde çok önemli eserler meydana getirdiklerini söyledi.

Bu eserlerden birinin de bu fuar olduğunu ifade eden Öztrak, fuarının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise yaşanabilir güzel bir Türkiye'de buluş mak için mücadele ettiklerini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek de, Millet İttifakı'nın belediye başkanlarının, sosyal, halkçı dürüst ve şeffaf belediyeciliğin en güzel örneklerini verdiğini dile getirdi.

Kendilerinin en temel amacının insan onurunu korumak ve onu yüceltmek olduğunu anlatan Erkek, "Tüm çalışmalarımızı birlikte bu inançla, bu kararlılıkla yürütüyoruz. Onun için Burhaniye'de de bugün belediye başkanımız nezdinde emek veren, katkı veren herkese yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kültürün ahlak olduğunu, birlikte yaşayabilmenin birleştirici gücü olduğunu vurgulayan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de, şunları kaydetti:

"Sanat ise yaşamın güzelliklerinin ortaya çıktığı, çoğaldığı ve paylaşıldığı en büyük alandır. Bize hem dost hem de rehber olan kitap için buluştuk bugün burada. 5 gün boyunca işimiz gücümüz kitap olacak."

Katılımcılar, konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen kitap fuarındaki stantları gezdi.