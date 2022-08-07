NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, belediye tarafından gerçekleştirilen "3. Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali"nde (BALLOON FEST ÜRGÜP), İkilem ve Sefo konser verdi.
Festival, il geneli ve çevre şehirlerden binlerce müzikseveri bir araya getirdi.
Çevresine ateşleme yaparak ışık gösterisi sunması için sıcak hava balon sepetleri yerleştirilen etkinlik alanını dolduran binlerce kişi, gecenin ilerleyen vaktine kadar eğlendi.
Festivalin üçüncü gününde sahne alan İkilem Grubu çeşitli şarkılar seslendirdi.
Alanı dolduran kalabalığın zaman zaman şarkılarına eşlik ettiği grubun ardından Sefo hayranlarıyla buluştu.
Etkinliğin sonunda Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, İkilem üyeleri ve Sefo'ya hediye takdim etti.
3. Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali konser programıyla devam etti
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz