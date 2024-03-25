30 günde 17 kilo mu? Nurgül Yeşilçay nasıl zayıfladı? 16 saat açlık ve düzenli beslenmeyle...

Nurgül Yeşilçay "Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun’’ demişti.