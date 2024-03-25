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30 günde 17 kilo mu? Nurgül Yeşilçay nasıl zayıfladı? 16 saat açlık ve düzenli beslenmeyle...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.03.2024 07:42
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Son olarak Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay zayıflayarak fit görünüme kavuştu. Aldığı kiloları diyetle veren oyuncunun 30 günde 17 kilo verdiği söylendi. Yeşilçay ise bu konuya açıklık getirdi.

2000'li yılların başında 'Asmalı Konak' dizisinde canlandırdığı 'Bahar Karadağ' karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay son olarak Veda Mektubu'nda başroldeydi.


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DİYET AÇIKLAMASI

Başarılı oyunculuğuyla ve renkli kişiliğiyle tanınan Yeşilçay son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyordu.

30 günde 17 kilo verdiği söylenen oyuncu bu iddialara açıklık getirdi.

"30 günde 17 kilo verilmez" diyen Nurgül Yeşilçay "2 yılda 15 kilo. Hatta ilk aylar hiç veremeyip vazgeçmek istiyorsun vazgeçmezsen vermeye başlıyorsun" dedi.

Fit görünümüyle hayranlarından beğeni alan ünlü oyuncu, daha önce yaptığı bir açıklama ile açlık orucu yöntemini uyguladığını söylemişti.

Nurgül Yeşilçay "Arkadaşlar bildiğiniz aç kaldım, alışana kadar çok zordu. Gece yatmadan dört saat önce yemeyi bırakıyorsun, sabah kalktıktan sonra dört saat aç kalıyorsun sonra yemek yiyorsun. Mümkün mertebe tatlı, çikolata yok. Biraz da dikkat ediyorsun’’ demişti.

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