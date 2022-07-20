"30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" başladı

Akçaabat'ta bu yıl 30.'su düzenlenen "Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" başladı.

Akçaabat Belediyesince organize edilen festivalin açılışı, Geleneksel Hıdırnebi Yayla Şenliği ile yapıldı.

Yöresel ürünlerin tanıtım ve satışının da yapıldığı şenliğe, bölgeye özgü kıyafetleriyle katılanlar, sis ve soğuk havaya aldırış etmeden horon oynadı.

Çevredeki ilçe sakinlerinin de davul zurna eşliğinde horonlu kortej yürüyüşüne katıldığı festivale, özellikle Körfez ülkelerden gelen turistler ilgi gösterdi.

Horon halkasına zaman zaman turistlerin de katıldığı festivalde, halk oyunları ekipleri gösteri sundu, yöresel sanatçılar sahne aldı.

Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez ile Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in de açılış konuşması yaptığı festivale, Kovid-19 tedbirlerinin ardından bu yıl yoğun katılım oldu.

- "Etkinliklerimiz yoğun şekilde geçiyor"

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AA muhabirine, bu sene 30.'su düzenlenen Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali'nin gelenek olduğunu söyledi.

Akçaabat'ın hem ismini hem turizmini, ziyaretçilere festivalle tanıttıklarını belirten Ekim, "Misafirlerimizin bu etkinliklerimizle daha güzel vakit geçirmelerini sağlamış oluyoruz. Hem yerli hem yabancı hem de gurbetçilerimiz festivalimize ilgi gösteriyor. Pandemiden çıktığımızdan dolayı da etkinliklerimiz yoğun şekilde geçiyor." dedi.

Ekim, festivali yaparken yörenin gelenek ve göreneklerini de unutmadıkları, festival kapsamında yöre sakinlerinin ürettiği ürünleri değerlendirme fırsatı da bulduklarını sözlerine ekledi.

- Kandura kıyafeti

Arabistan'ın geleneksel kıyafeti "Kandura" giyen yöre sakinlerinden İsmail Üçüncü de Akçaabatlı olduğunu ifade ederek, "Bu kıyafeti giymemin nedeni buraya gelen Arap turistlerin kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamak. Ben güzel horon oynuyorum. Araplar geldi, koluma girdiler. Onlar da beni Arap zannetti. Dolayısıyla onları da horona teşvik etmiş olduk. Bir renk oldu diye düşünüyorum." diye konuştu.

Emine Lüleci de her sene festivale yöresel kıyafetlerle geldiklerini belirterek, "Eğlence olduğu zaman hep bu kıyafetlerle geliriz. Yaylamızda eğlencemiz, horonumuz var. Herkes istediğini almak için ve birbirlerini görmeye gelir. Arkadaşlarla hep burada toplanırız." dedi.