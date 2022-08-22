Daha sonra Köprübaşı Festival Alanı'nda, Polonya'dan Vronki, Romanya'dan Broka, İran'dan Araz Ildırım ve Kosova'dan Decani ile Taşköprü Halk Eğitim Merkezi ve Ataköy Halk Oyunları grupları kendi kültürlerine özgü kıyafetlerle dans gösterisi sundu.

34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali sona erdi

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