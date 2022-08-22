YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. 34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali sona erdi

34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali sona erdi

22.08.2022 02:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali sona erdi

Taşköprü Belediyesince bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali tamamlandı.

Festivalin son gününde Ağcıkişi Mahallesi Kaba Yazı mevkisinde at yarışları düzenlendi.

Daha sonra Köprübaşı Festival Alanı'nda, Polonya'dan Vronki, Romanya'dan Broka, İran'dan Araz Ildırım ve Kosova'dan Decani ile Taşköprü Halk Eğitim Merkezi ve Ataköy Halk Oyunları grupları kendi kültürlerine özgü kıyafetlerle dans gösterisi sundu.

Festivalde Elif Buse Doğan ve Haluk Levent sahne aldı.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, festivali düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Festival, havai fişek gösterisi ile sona erdi.

34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali sona erdi

34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali sona erdi

34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali sona erdi

34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali sona erdi

34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali sona erdi

34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali sona erdi

34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali sona erdi

34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali sona erdi

34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali sona erdi

34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali sona erdi

34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali sona erdi

34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali sona erdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sarımsak Kastamonu Taşköprü festival

Kastamonu Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:19
Sabah
05:54
Öğle
12:53
İkindi
16:39
Akşam
19:42
Yatsı
21:11

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Pazartesi

Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
İğdir Eczanesi
Arac
Yeni Eczane
Arac
Umut Eczanesi
Azdavay
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Çatalzeytin Eczanesi
Catalzeytin
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Sevgi dolu anlarını paylaştı! Öpmelere doyamadı

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.