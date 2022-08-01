YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. 38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali başladı

38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali başladı

01.08.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali başladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde belediye tarafından 38'incisi düzenlenen Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Festival kapsamında terminal alanındaki yöresel el ürünleri ve lezzetleri standının açılışı gerçekleştirildi, Türk Dünyası Dans Topluluklar gösteri yaptı.

Çocuk oyun alanlarının kurulduğu festivalde, Develi Halk Eğitim Merkezi Halk Korosu sahne aldı.

Festivalin açılış törenine Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ve vatandaşlar katıldı.

Festivalin ilk günü aşıklar atışmasıyla sona erdi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, gazetecilere yaptığı açıklamada festivale pandemiden dolayı 2 yıl ara vermek zorunda kaldıklarını anımsattı.

Bu yılki etkinliklerle 2 yıllık arayı kapatacaklarını belirten Cabbar, "Dolu dolu bir etkinlik hazırladık. Usta sanatçıların yanı sıra birçok yerel sanatçımız sahne alacak. Buraya gelen misafirlerimiz Develi'ye özgü lezzetleri tatma imkanı bulacak." diye konuştu.

6 gün sürecek etkinlikler kapsamında sanatçılar Sevcan Orhan, Ahmet Şafak, Umut Sülünoğlu ve İsmail Altunsaray konser verecek.

38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali başladı

38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali başladı

38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali başladı

38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali başladı

38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali başladı

38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali başladı

38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali başladı

38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali başladı

38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali başladı

38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali başladı

38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali başladı

38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:54
Sabah
05:32
Öğle
12:49
İkindi
16:40
Akşam
19:57
Yatsı
21:28
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”

Bekaret itirafı şoke etti! “Hiç cinsel ilişkiye girmeden...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Her gün damat gibi giyinip sokağa çıkıyor: Evlenmek istiyorum

Her gün damat gibi giyinip sokağa çıkıyor: Evlenmek istiyorum

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.