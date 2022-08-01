KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde belediye tarafından 38'incisi düzenlenen Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali başladı.
Festival kapsamında terminal alanındaki yöresel el ürünleri ve lezzetleri standının açılışı gerçekleştirildi, Türk Dünyası Dans Topluluklar gösteri yaptı.
Çocuk oyun alanlarının kurulduğu festivalde, Develi Halk Eğitim Merkezi Halk Korosu sahne aldı.
Festivalin açılış törenine Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ve vatandaşlar katıldı.
Festivalin ilk günü aşıklar atışmasıyla sona erdi.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, gazetecilere yaptığı açıklamada festivale pandemiden dolayı 2 yıl ara vermek zorunda kaldıklarını anımsattı.
Bu yılki etkinliklerle 2 yıllık arayı kapatacaklarını belirten Cabbar, "Dolu dolu bir etkinlik hazırladık. Usta sanatçıların yanı sıra birçok yerel sanatçımız sahne alacak. Buraya gelen misafirlerimiz Develi'ye özgü lezzetleri tatma imkanı bulacak." diye konuştu.
6 gün sürecek etkinlikler kapsamında sanatçılar Sevcan Orhan, Ahmet Şafak, Umut Sülünoğlu ve İsmail Altunsaray konser verecek.
38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali başladı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz