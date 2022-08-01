Bu yılki etkinliklerle 2 yıllık arayı kapatacaklarını belirten Cabbar, "Dolu dolu bir etkinlik hazırladık. Usta sanatçıların yanı sıra birçok yerel sanatçımız sahne alacak. Buraya gelen misafirlerimiz Develi'ye özgü lezzetleri tatma imkanı bulacak." diye konuştu.

38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz