4. Aşık Veysel Emlek Aşıklar Festivali Sivas'ta başladı

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde 4. Aşık Veysel Emlek Aşıkları Festivali başladı.

Şarkışla Kaymakamlığı, belediye ve Aşık Veysel Kültür Derneği'nin organizasyonuyla düzenlenen festival kapsamında halk ozanı Aşık Veysel, Sivrialan köyündeki mezarı başında anıldı.

Burada okunan duanın ardından ünlü halk ozanının kabrine karanfil bırakıldı, Aşık Veysel Müzesi gezildi.

Daha sonra, köy meydanında düzenlenen konserde aralarında Mustafa Özarslan'ın da bulunduğu birçok sanatçı sahne aldı.

Festivale, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Aşık Veysel'in torunları Sebahattin ve Kardelen Şatıroğlu ile Cevriye Keçeli de katıldı.

Karasu ve Dolaş festivalde yaptıkları konuşmada, Aşık Veysel'i rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, davetlilerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Festival, 13 Temmuz'da Şarkışla ilçe merkezinde verilecek konserle sona erecek.