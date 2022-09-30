YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. 4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

30.09.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından İznik Gölü kıyısındaki alanda düzenlenen organizasyonda aşırtmalı aba güreşi müsabakaları yapılıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda aşırtmalı aba güreşi müsabakaları gerçekleştiriliyor.

Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla organize edilen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

Oyunların ikinci gününde aşırtmalı aba güreşi müsabakaları yapılıyor.

Türklerin en eski sporlarından olan aşırtmalı aba güreşinde mücadele edenler, koyun yününden ve keçi kılından el tezgahlarında dokunan, kolsuz, boyu güreşçinin dizlerine kadar gelen ve "aba" adı verilen bir kıyafetle güreşiyor.

Abalı güreşçiler, davul zurna eşliğinde gerçekleşen müsabakalarda rakiplerini bellerindeki kuşaktan tutup aşırarak üstünlük sağlamaya çalışıyor.

Çim üzerinde yapılan güreşlere 12 ülkeden 75 sporcu katılıyor. Özellikle Kırgızların yoğun ilgi gösterdiği mücadeleler, kıran kırana geçiyor.

4. Dünya Göçebe Oyunları

- Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından İznik Gölü kıyısındaki alanda düzenlenen organizasyonda aşırtmalı aba güreşi müsabakaları yapılıyor

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bursa İznik

Bursa Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
05:28
Sabah
06:52
Öğle
12:59
İkindi
16:18
Akşam
18:56
Yatsı
20:14
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Sakın işleri hafife almayın!

Sakın işleri hafife almayın!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Son hali inanılmaz! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

Son hali inanılmaz! “Göğüslerimin büyümesine engel olamıyorum”

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Hikayesi şoke etti! ''En iyi arkadaşımın kocamdan bebeği oldu''

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.