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4. Dünya Göçebe Oyunları

01.10.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İznik Gölü kıyısında el sanatları atölyeleri ile yöresel tanıtım çadırlarının bulunduğu alanda bıçakçılık, çinicilik, tespih, geleneksel ok ve yay yapımı gibi hem kültürel hem de sanatsal faaliyetler yapılıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları alanında, geleneksel sporların yanı sıra kültürel faaliyetler de sürüyor.

Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında "Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla organize edilen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

Geleneksel spor dallarının yanında, kurulan stantlarda gastronomi ve kültür sanat faliyetleri ile sahne gösterileri gerçekleştiriliyor.

İznik Köylü Pazarı'nın yanı sıra kültür sanat alanında el sanatları atölyeleri, yöresel tanıtım çadırları gibi bölümlerde etkinlikler düzenleniyor.

Ayrıca bıçakçılık, çinicilik, tespih, geleneksel ok ve yay yapımı, baston ile hat sanatları gibi alanlarda yapılan ürünler satışa sunuluyor.

Yerli ve yabancı misafirler hem kültür sanat hem de gastronomi alanlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Faaliyet alanları gün boyunca hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından ziyaret edilebiliyor.

4. Dünya Göçebe Oyunları

- İznik Gölü kıyısında el sanatları atölyeleri ile yöresel tanıtım çadırlarının bulunduğu alanda bıçakçılık, çinicilik, tespih, geleneksel ok ve yay yapımı gibi hem kültürel hem de sanatsal faaliyetler yapılıyor

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

4. Dünya Göçebe Oyunları

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Anahtar Kelimeler:
El Sanatları Gastronomi Bursa İznik kültür sanat

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