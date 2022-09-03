"4. Nemrut Kalderası Kamplı Çanak Yürüyüşü" etkinliği başladı

BİTLİS (AA) - Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Nemrut Kalderası Kamplı Çanak Yürüyüşü" etkinliği başladı.

Bitlis'in Tatvan, Güroymak, Ahlat ilçe sınırları arasında yer alan ve "Yeryüzü Cenneti" olarak adlandırılan Nemrut Kalderası'nda yapılan yürüyüşe doğaseverler katıldı.

Vangölü Aktivistleri Derneği Genel Sekreteri Maşallah Özel, amaçlarının bölgenin turizme kazandırılması ve ziyaretçi sayısının artırılmasına katkı sunmak istediklerini söyledi.

Etkinliğe 40 doğaseverin katıldığını ve 2 gün süreceğini belirten Özel, gelecek yıllarda farklı programlarla bölgenin tanıtılmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini aktardı.

Yürüyüşe Hakkari'den katılan Zerrin Kaval ise "35 kilometreden oluşan Nemrut Çanağı parkuruna bugün eşlik ettim. Van Gölü havzasının güzelliklerini tanıtmak ve turizme dikkat çekmek için yürüyoruz. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyorum." dedi.

Üniversite öğrencisi Beril Demir de bölgenin eşsiz güzelliklere sahip olduğunu, herkesin burayı görmesi gerektiğini söyledi.

Doğaseverler, geceyi Nemrut Kalderası'nda kamp yaparak geçirecek.