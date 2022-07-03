"41. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" sona erdi

ARTVİN (AA) - Artvin'de bu yıl 41'incisi düzenlenen ve dört gün süren "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" sona erdi.

Artvin Belediyesinin organizasyonunda 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirilen festival kapsamında "yıldızlar," "deste", "ayak", "süper baş", "küçük orta", "büyük orta", "küçük başaltı", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde 162 boğa arenada güreşti.

Festivalin son gününde "küçük başaltı", "başaltı" ve "baş" kategorisinde 44 boğa güreşti.

Küçük başaltında Haluk Koçer'e ait "Maral", başaltında Mahir Gülseçkin'e ait "Mahir Ağa", baş boğa kategorisinde de Kamil Koçer'e ait "Vefa" adlı boğalar birinci oldu.

Toplamda 276 bin lira ödülün dağıtıldığı boğa güreşlerinde, baş kategorisinde birinci olan boğa sahibi 42 bin lira ile ödüllendirildi.

Yerli ve yabancı binlerce turist boğa güreşlerini izlerken, vatandaşların destekledikleri boğalar için tezahüratlarda bulunması ve kazanan boğanın çevresinde horon teperek şampiyonlukların kutlanması renkli görüntülere sahne oldu.

Boğa güreşlerini izlemek için festivale katılan teknik direktör Yılmaz Vural da arenaya çıkarak destek verdiği boğanın güreşini yakından izledi.

Güreşlerin sona ermesinin ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren boğa sahiplerine altın ve gümüş boğa heykeli ile para ödülleri verildi.

Baş boğa kategorisinde şampiyon olan boğanın sahibi Kamil Koçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kafkasör'de şampiyon olmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Güreşlerin çok güzel geçtiğini dile getiren Koçer, "Boğam da çok iyi güreşti, zorlanmadı. Emek ettik. Emeğimizin karşılığını aldık. Boğam 7 yaşında 800 kilo. Kafkasör 2022'nin baş pehlivanı Vefa. Coşkuluyuz gururluyuz." ifadesini kullandı.

Başaltında şampiyon olan boğanın sahibi Mahir Gülseçkin de bu heyecanı daha öncede yaşadığını ifade ederek "Her seferinde çok daha bir mutluluk yaşıyorum. Bu anlatılacak bir duygu değil, yaşanır. 30 yıldır boğacılık yapıyorum. Dedemden babama, babamdan da bana miras kaldı bu kültür." diye konuştu.

Güreşleri izleyen Aylin Çakaloğlu da dolu dolu bir festival yaşadıklarını belirterek "Gece konserlerle eğlendik. Gündüzleri de birbirinden keyifli güreşler izledik. Boğa güreşleri Artvin'in bir markası. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce, binlerce insan var." dedi.