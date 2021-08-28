45 yaşındaki Zara derin dekolteli siyah elbisesi ile genç kızlara taş çıkarttı!

Zara, sahne için tercih ettiği derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ile verdiği pozlarla adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı..

ZARA GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARDI

Uzun sahne kostümü ile göz kamaştıran ve kıyafeti oldukça iyi taşıyan Zara merak konusu oldu.

ZARA KİMDİR? Zara, 15 Ocak 1976'da Üsküdar, İstanbul’da doğdu. Asıl adı Neşe Yılmaz’dır Aslen Adıyamanlı olan şarkıcı sahne adıyla çocukluk yıllarında “Neşecik” adı ile sekiz albüm çıkardı.

1991 yılında Milliyet Gazetesi'nin açtığı liseler arası müzik yarışmasında "Türk Halk Müziği Kız Solist" dalında Türkiye birincisi oldu. 1993'te aynı yarışmaya tekrardan girdi ve birinci oldu ikinci kez. 1996 yılında TRT'nin açtığı "Yetişmiş Ses Sanatçısı" sınavına girdi ve kazanarak "TRT Türk Halk Müziği Akitli Ses Sanatçısı" ünvanıyla göreve başladı.

1997 yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Yunus Emre Müzikali"nde Yunus Emre'nin sevdiği kız Amber rolüyle ve solist olarak görev aldı.