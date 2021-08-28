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  4. 45 yaşındaki Zara derin dekolteli siyah elbisesi ile genç kızlara taş çıkarttı!

45 yaşındaki Zara derin dekolteli siyah elbisesi ile genç kızlara taş çıkarttı!

28.08.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü türkücü Zara, konserinden karelerini Instagram sayfasında paylaştı. Konserine gelen hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatan şarkıcı, Instagram hesabında yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekti.

Zara, sahne için tercih ettiği derin göğüs dekolteli siyah elbisesi ile verdiği pozlarla adeta sosyal medyayı salladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı..

ZARA GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARDI

Uzun sahne kostümü ile göz kamaştıran ve kıyafeti oldukça iyi taşıyan Zara merak konusu oldu.

ZARA KİMDİR?

ZARA KİMDİR?
Zara, 15 Ocak 1976'da Üsküdar, İstanbul’da doğdu. Asıl adı Neşe Yılmaz’dır Aslen Adıyamanlı olan şarkıcı sahne adıyla çocukluk yıllarında “Neşecik” adı ile sekiz albüm çıkardı.
1991 yılında Milliyet Gazetesi'nin açtığı liseler arası müzik yarışmasında "Türk Halk Müziği Kız Solist" dalında Türkiye birincisi oldu. 1993'te aynı yarışmaya tekrardan girdi ve birinci oldu ikinci kez. 1996 yılında TRT'nin açtığı "Yetişmiş Ses Sanatçısı" sınavına girdi ve kazanarak "TRT Türk Halk Müziği Akitli Ses Sanatçısı" ünvanıyla göreve başladı.
1997 yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Yunus Emre Müzikali"nde Yunus Emre'nin sevdiği kız Amber rolüyle ve solist olarak görev aldı.
Konservatuardan önce Türk Sanat Müziği, Batı Müziği tarzlarında amatör olarak birçok konser verdi. 1998 yılında "AVUNTU" adlı ilk albümünü çıkardı. Albüm sayesinde "Yılın Umut Veren Kadın Sanatçısı" ödülünü aldı. 4 yıl üst üste (2000/2001/2002/2003) en iyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı Altın Kelebek ödüllerini aldı.
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Instagram
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