46 yaşındaki Mine Tugay yıllara meydan okuyor! Herkesin yapabileceği sırrını verdi: "Bal, zerdeçal ve...

MYNET- Son olarak 'Yalı Çapkını' dizisinde 'Defne' karakterine hayat veren Mine Tugay, yüzündeki değişimler gündeme gelmişti.

Tugay, "Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donması üzerine birkaç ameliyat olmak zorunda kaldım. Ara ara o bölgede şişmeler ve çökmeler oluyor. Son kertede orada oluşan bir kist sebebiyle ameliyat oldum ve kortizon tedavisi görüyorum. Bazı sahnelerim onun şişliğine denk geldi maalesef" ifadelerini kullanmıştı.