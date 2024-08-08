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  4. 46 yaşındaki Mine Tugay yıllara meydan okuyor! Herkesin yapabileceği sırrını verdi: "Bal, zerdeçal ve...

46 yaşındaki Mine Tugay yıllara meydan okuyor! Herkesin yapabileceği sırrını verdi: "Bal, zerdeçal ve...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.08.2024 11:32
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Son günlerde sosyal medyada Nurgül Yeşilçay ile karşılaştırılan 46 yaşındaki Mine Tugay tatil pozlarıyla adeta yıllara meydan okuyor. Güzel isim son olarak güzellik sırrını açıkladı ve gündem oldu. İşte herkesin yapabileceği o maske...

MYNET- Son olarak 'Yalı Çapkını' dizisinde 'Defne' karakterine hayat veren Mine Tugay, yüzündeki değişimler gündeme gelmişti.

Tugay, "Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donması üzerine birkaç ameliyat olmak zorunda kaldım. Ara ara o bölgede şişmeler ve çökmeler oluyor. Son kertede orada oluşan bir kist sebebiyle ameliyat oldum ve kortizon tedavisi görüyorum. Bazı sahnelerim onun şişliğine denk geldi maalesef" ifadelerini kullanmıştı.

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ÇOK BASİT BİR MASKE

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Mine Tugay 46. yaşını kutladı. Yıllara meydan okuyan fiziği ve görünümüyle sosyal medyada adından söz ettiren Tugay şu sıralar Nurgül Yeşilçay ile karşılaştırılıyor.

Mine Tugay ve Nurgül Yeşilçay gibi iki başarılı oyuncunun güzelliğinin kıyaslanması, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Tam da iki isim gündemdeyken Mine Tugay 'ın daha önce açıkladığı bir bilgi öne çıktı.

Tugay meğerse cildinin güzelliğini her eve olan bu 3 şeye borçluymuş...

Tugay "Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, bazen onu uyguluyorum. Tavsiye ederim. Kendimi dengede hissetmek için de yoga yapıyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Mine Tugay
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