46 yaşındaki Mine Tugay yıllara meydan okuyor! Herkesin yapabileceği sırrını verdi: "Bal, zerdeçal ve...

MYNET- Son olarak 'Yalı Çapkını' dizisinde 'Defne' karakterine hayat veren Mine Tugay, yüzündeki değişimler gündeme gelmişti.
Tugay, "Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donması üzerine birkaç ameliyat olmak zorunda kaldım. Ara ara o bölgede şişmeler ve çökmeler oluyor. Son kertede orada oluşan bir kist sebebiyle ameliyat oldum ve kortizon tedavisi görüyorum. Bazı sahnelerim onun şişliğine denk geldi maalesef" ifadelerini kullanmıştı.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Mine Tugay 46. yaşını kutladı. Yıllara meydan okuyan fiziği ve görünümüyle sosyal medyada adından söz ettiren Tugay şu sıralar Nurgül Yeşilçay ile karşılaştırılıyor.
Mine Tugay ve Nurgül Yeşilçay gibi iki başarılı oyuncunun güzelliğinin kıyaslanması, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Tam da iki isim gündemdeyken Mine Tugay 'ın daha önce açıkladığı bir bilgi öne çıktı.
Tugay meğerse cildinin güzelliğini her eve olan bu 3 şeye borçluymuş...
Tugay "Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, bazen onu uyguluyorum. Tavsiye ederim. Kendimi dengede hissetmek için de yoga yapıyorum" dedi.