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5. Antalya Akra Caz Festivali sona erdi

19.06.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5. Antalya Akra Caz Festivali sona erdi

Antalya'da 3 Haziran'da başlayan "5. Antalya Akra Caz Festivali", piyanist ve besteci Fazıl Say'ın verdiği konserle tamamlandı.

Akra Hotels tarafından gerçekleştirilen, Türk Hava Yolları'nın ulaşım sponsoru olduğu Antalya Akra Caz Festivali, Akra Barut Otel'in açık hava sahnesinde yapıldı.

Modern ve klasik cazın yanı sıra çeşitli müzik tarzlarını harmanlayan renkli bir müzikal yelpazesiyle izleyicileri ağırlayan festivalde, ünlü piyanist Fazıl Say dinleyicilerle buluştu.

Say, konserde, Fikret Otyam, Ahmet Say, Yaşar Kemal, Yıldız Kenter, Türkan Saylan, Nejat Eczacıbaşı, Şarık Tara ve Tarık Akan gibi alanında derin izler bırakmış ustalar için bestelediği ve dün aynı sahnede dünya prömiyerini gerçekleştirdiği "Portreler" isimli projesini ikinci kez seslendirdi.

Fazıl Say'a sahnede usta flüt sanatçısı Bülent Evcil eşlik etti, konserde eser sunumlarını ise Yekta Kopan gerçekleştirdi.

Her bestenin hikayesini ve ismini taşıyan kişilere dair anılarını anlatan Fazıl Say, "Portreler"in ardından, Beethoven'ın "Ayışığı Sonatı" ve Kovid-19 salgını sürecinde bestelediği "Yeni Hayat" sonatı başta olmak üzere çeşitli besteleri seslendirdi.

5. Antalya Akra Caz Festivali sona erdi

5. Antalya Akra Caz Festivali sona erdi

5. Antalya Akra Caz Festivali sona erdi

5. Antalya Akra Caz Festivali sona erdi

5. Antalya Akra Caz Festivali sona erdi

5. Antalya Akra Caz Festivali sona erdi

5. Antalya Akra Caz Festivali sona erdi

5. Antalya Akra Caz Festivali sona erdi

5. Antalya Akra Caz Festivali sona erdi

5. Antalya Akra Caz Festivali sona erdi

5. Antalya Akra Caz Festivali sona erdi

5. Antalya Akra Caz Festivali sona erdi

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Anahtar Kelimeler:
antalya Fazıl Say

Antalya Namaz Vakitleri 19 Haziran Pazar

İmsak
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Sabah
05:31
Öğle
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İkindi
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