5 günlük yavru kedi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı

Esenevler Mahallesi’nde bulunan Yonca Sitesi C Blok’ta kontrollü yıkım yapıldı. Yıkım öncesi içeride hayvan olup olmadığı ekipler tarafından kontrol edilen bir binanın enkazından kedi sesi duyuldu. Bunun üzerine Osmaniye Belediyesi’ne bağlı Veteriner İşler Müdürlüğü ile İtfaiye Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere Amasya ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekiplerinin destekleriyle kontrollü yıkımı yapılan binanın enkaz alanında çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde yavru kedilerin annesinin bulunacağı ihtimali üzerinde yıkım durdurularak kedi sesi ve mama kullanılarak anne kedinin çıkması beklenildi. Anne kedinin bulunması için çalışmaların sonuçsuz kaldığı anda enkaz üzerinde arama çalışmalarına devam edildi. Enkaz üzerinde süren çalışmalarda Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Geçici Hayvan Bakım Rehabilitasyon Merkezi ekipleri tarafından bir yavru kedi bulundu. Umutların yeşerdiği anda başka yavru olacağını üzerine çalışmalarına devam eden ekipler saatler süren çalışma sonunda enkaz altında başka bir kedi yavrusuna rastlamadı.

Geçici Hayvan Bakım Rehabilitasyon Merkezi ekiplerince kafese alınan yavru kedi Veteriner Hekim Salih Parlakkılıç’a götürüldü. Veteriner Hekim tarafından ilk kontrolleri yapılan yavru kedinin kontrollü yıkım esnasında herhangi bir yara almadığı tespit edildi. Veteriner Parlakkılıç tarafından yaklaşık 5 gün önce doğduğu belirlenen yavru kedinin yapılan tahlil ve çekilen röntgenin de olumsuz bir sonuç çıkmadı. Aç kaldığı değerlendirilen yavru kediye Veteriner Hekim Salih Parlakkılıç tarafından anne sütü içiren özel mama verildi.

Öte yandan gün içerisinde devam eden çalışmalarda enkaz altından çıkarılan 5 günlük yavru kedinin kardeşleri olan diğer 4 yavru kedi de Osmaniye Belediyesi’ne bağlı Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri ile Amasya ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı HAYDİ ekipleri tarafından beton yığınlarının içerisinden çıkarıldı.

Yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Veteriner Hekim Salih Parlakkılıç, “Osmaniye’de yaşanan depremin ardından yıkılan binaların altından halen canlarımız çıkmaya devam ediyor. Bunlarda bize umut oluyor. Bugün de Osmaniye Belediyesi ekipleri tarafından enkaz altından kurtulan yavru kedi var. Yaklaşık 5 günlük bir yavrumuz. Yapılan ilk kontrollerinde fiziki bir yaralanması yok. Ama üzerinde yoğun şekilde enkaz kalıntıları var. Daha sonra yaptığımız tahliller de ve çektiğimiz röntgenler de herhangi bir sağlık sorununa rastlamadık. Aç kalmıştı, anne sütü destekli özel mama ile yavrumuzun karnını doyurduk” diye konuştu.