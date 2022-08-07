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5. İslami Dayanışma Oyunları

07.08.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Para yüzme kadınlar 50 metre kelebek müsabakalarında Sevilay Öztürk birinci, Emine Avcu ikinci, Sümeyye Boyacı üçüncü oldu

Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para yüzme kadınlar 50 metre kelebek müsabakalarında Sevilay Öztürk birinci oldu.

Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen kadınlar 50 metre kelebek müsabakalarında Sevilay Öztürk altın madalya alırken, ikinci olan Emine Avcu gümüş, üçüncü olan Sümeyye Boyacı da bronz madalya kazandı.

Ödül töreninde sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu taktı.

5. İslami Dayanışma Oyunları

- Para yüzme kadınlar 50 metre kelebek müsabakalarında Sevilay Öztürk birinci, Emine Avcu ikinci, Sümeyye Boyacı üçüncü oldu

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

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