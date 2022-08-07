Konya 'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları, para yüzme kadınlar ve erkeklerde kelebek ve serbest stil yarışlarıyla sürdü.

- Para yüzme erkekler 50 metre kelebekte Koral Berkin Kutlu birinci, Beytullah Eroğlu ikinci oldu

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