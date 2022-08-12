Elif Polat, Ekaterina Guliyev, Büşra Yıldırım ve Eda Nur Tulum'dan oluşan atletizm 4x400 metre kadın bayrak takımı da 3.35.24'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Konya 'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm yarışlarının son gününde Türk sporcular 1'i altın olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

- Atletizmde son gün müsabakalarında Türk sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti

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