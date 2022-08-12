YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. 5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

12.08.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atletizmde son gün müsabakalarında Türk sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm yarışlarının son gününde Türk sporcular 1'i altın olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Konya Atletizm Pisti'nde gerçekleşen müsabakalarda Türkiye, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes ve Kayhan Özer'den oluşan 4x100 metre erkek bayrak takımı, 38.74'lük derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Atletizm kadınlar 1500 metre finalinde ise Ekaterina Guliyev, 4.16.70'lik derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Elif Polat, Ekaterina Guliyev, Büşra Yıldırım ve Eda Nur Tulum'dan oluşan atletizm 4x400 metre kadın bayrak takımı da 3.35.24'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Simay Özçiftçi, Şevval Ayaz, Cansu Nimet Sayın ve Elif Polat'dan oluşan 4x100 metre kadın bayrak takımı ise 44.49'luk derecesiyle bronz madalya aldı.

Milli sporcu Necati Er de erkekler uzun atlama finalinde 7.83 metrelik atlayışıyla bronz madalya kazandı.

Milli sporcular, madalya sevincini birbirlerine sarılıp, statta tur atarak kutladı.

5. İslami Dayanışma Oyunları

- Atletizmde son gün müsabakalarında Türk sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

5. İslami Dayanışma Oyunları

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Konya atletizm

Konya Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

İmsak
04:24
Sabah
05:56
Öğle
13:00
İkindi
16:47
Akşam
19:55
Yatsı
21:20
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

"30 yaş büyük bir erkeğe aşık olana kadar lezbiyendim"

"30 yaş büyük bir erkeğe aşık olana kadar lezbiyendim"

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Acısını çeken bilir! İşte kabızlıktan kurtulmanın yolu

Acısını çeken bilir! İşte kabızlıktan kurtulmanın yolu

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.