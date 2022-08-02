Konya'da gelecek hafta başlayacak 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesi kentte çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
9-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek oyunlara katılacak çeşitli ülkelerden sporcu kafileleri yavaş yavaş şehre gelmeye başlarken, akşam saatlerinde Kılıçarslan Kent Meydanı'nda sanatçı Soner Sarıkabadayı da bir halk konseri verdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığının katkısıyla düzenlenen konserde sanatçı Sarıkabadayı, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Konsere gelen çok sayıda vatandaş yaklaşık iki saat süren etkinlik boyunca sanatçının sevilen şarkılarına tempo tutarak eşlik etti.
5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru
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