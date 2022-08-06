Yarışlar, yarın 25 kilometre Kadınlar Elit Point Final Yarışı ve 40 kilometre Erkekler Elit Point Final Yarışı ile devam edecek.

Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Kadınlar Elit Bireysel Takip Elemeleri'nde ve kadınlar final yarışında Kazakistanlı sporcu Rinata Sultanova birinci, Özbekistanlı sporcu Yanina Kuskova ikinci, Kazakistanlı sporcu Marina Kuzmina ise üçüncü oldu.

5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları devam ediyor

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