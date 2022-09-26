5. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali sona erdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve İncil'in nüshalarının çoğaltıldığı yer olarak rivayet edilen Rumkale'de 5. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, doğa ve tarihin iç içe olduğu Rumkale'nin dünyaya tanıtılması ve spora olan ilgiyi artırmak amacıyla 13 ülke ve 38 şehirden bin 350 sporcunun katıldığı ve 24-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen festivalde derece alanlara ödülleri verildi.

Festivalinin ilk mücadelesi olan "dragon bot" yarışmasında Samsun Belediyesi Takımı birinci olurken, A&T Bank Takımı ikinci, Balence Tuzla Takımı üçüncü oldu. Su topu müsabakalarındaysa, Şehitkamil Belediyesi Takımı birinci, Elazığ takımı ikinci ve Mersin Mert Takımı üçüncü oldu.

Açık yüzme yarışmalarında 18-29 yaş aralığı erkeklerde 18-29 yaş kategorisinde Doğukan Ulaç birinci, Barış Şahin ikinci, M. Talha Eryılmaz üçüncü olurken kadınlarda birinci Sude Nas Çakmak, İkinci Ece Turgut, üçüncü Nilsu Kalem oldu.

Yüzme 3500 metrede erkekler kategorisinde Yusuf Balaban birinci, Mustafa Arda Çulha ikinci ve İhsan Aybars Akay üçüncü olurken, kadınlar kategorisinde Elanur Kart birinci, E. Yaren Konaç ikinci, Beril Öztürk ise üçüncü oldu.

Yüzme yarışının yaş kategorilerinde ise 14-15 yaş aralığında birinciler erkelerde İhsan Aybars Akay, kadınlarda Elanur Kart, ikinciler Kadirhan Sağlam ve Cemre Naz Karabıçkı, üçüncüler ise Ekin Kılıç ve Ceylin Naz Yavuz oldu. 16-17 yaş aralığında erkeklerde birinci Yusuf Balaban, ikinci Mustafa Arda Çulha, üçüncü Toprakcan Şahin olarak kaydedildi, kadınlardaysa aynı yaş kategorisinde Yaren Konaç birinci, Beril Öztürk ikinci, Büşra Balaban da üçüncü olarak yarışmayı tamamladı.

Yüzme 2000 metrede ise erkekler 10-11 yaşta Anıl Ulusoy birinci olurken, Osman Kart ikinci, Aydın Ege Özsoy üçüncü, kadınlarda İlknur Doğan birinci, Hatice Cansu Turan ikinci, Işıl Ada Ertan üçüncü oldu. 12-13 yaşta erkeklerde ise Berkin Avcı birinci, Yalçın Ulusoy ikinci, Bekir Sıvacı üçüncü, kadınlarda İkra Sıvacı birinci, Zeynep Buğlem Ulusoy ikinci, Ece Erdoğan üçüncü oldu.

Yüzme 2000 metre 30 yaş üstü erkeklerde de Zihni Ademoğlu birinci, Olcay Batu Coşkuner ikinci, Basel Shikh Osman üçüncü olduğu yarışmalarda kadınlarda ise Pınar Arpınar Avşar birinci, Çilem Çelik ikinci, Meltem Kalkan üçüncülüğü elde etti.

Açık yüzmede yarışı ilk tamamlayan sporcuya ödülünü Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin verdi. Yarışmada derece alan diğer sporcularaysa ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu tarafından verildi.