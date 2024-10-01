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51 yaşındaki Heidi Klum iddialı! "70 yaşında bile..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.10.2024 14:57
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Son dönemde üstsüz halde plajda dolaşmasıyla adından söz ettiren ve eleştirileri umursamayan Heidi Klum yine adından söz ettirdi. 51 yaşındaki Heidi Klum, 70 yaşında bile 'göğüslerinin dışarı sarkmasından' gurur duyacağını söyledi.

Müzisyen Tom Kaulitz ile mutlu bir evliliği olan Heidi Klum son olarak üstsüz şekilde plajda görüntülenince tepki görmüştü.

Call Her Daddy podcast'inin 25 Eylül tarihli bölümünde 51 yaşındaki model yaşlanmak hakkında konuştu ve bu konuda nasıl hissettiğini açıkladı.

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Heidi Klum 70 yaşında bile 'göğüslerim dışarıda plajda koşturmaya' devam edeceğini söyledi. Dört çocuk doğurduğu için vücudunun bazı kısımlarının 'tombul' olabileceğini ancak vücuduyla gurur duyduğunu ve onu sergilemeye devam etmeyi planladığını açıkladı.

'Mini etek sorusunu her zaman alıyorum: "Peki daha ne kadar mini etek giyeceksin?" diyen Heidi Klum "Birçok kez söyledim, muhtemelen 70 yaşında, eğer istersem, bacaklarımı göstermek istersem mini etekle dolaşıyor olacağım" dedi.

Yıllara meydan okuyan model "Tüm kusurlarımı görüyorum. İşte bu kadar. Hayat böyle bir şey" ifadelerini kullandı.

Her fırsatta üstsüz poz veren güzel model son olarak "Kıyafetler olmadan her şey çok daha güzel. Kendimi ya da vücudumu saklamadan ya da güvensiz hissetmeden çok özgür büyüdüm" demişti.

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Heidi Klum
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