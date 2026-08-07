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Hasan Can Kaya'da resmen kendini ihbar etti! Hemen gözaltına alındı

Hasan Can Kaya’nın “Konuşanlar Disney” isimli programına katılarak mesleğinin “Profesyonel ve VIP Masaj Uzmanı” olduğunu söyleyen bir kişinin ülkemizde ikamet izni bulunduğu fakat çalışma izninin olmadığı ortaya çıktı. Özbekistan uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nce gözaltına alındı.

Hasan Can Kaya'da resmen kendini ihbar etti! Hemen gözaltına alındı
Öznur Yaslı İkier

Sunuculuğunu ve yapımcılığını Hasan Can Kaya'nın üstlendiği komedi programı Konuşanlar'a katılan Özbekistan uyruklu Mokhıchekhra Bakhtıyorovna,
programda yaptığı espriler ile adeta kendini ihbar etti.

Abonelik tabanlı bir dijital platformda yayınlanan programa seyirci olarak katılan Bakhtıyorovna, programda kendisini “Profesyonel ve VIP Masaj Uzmanı" olarak tanıttı.

Hasan Can Kaya da resmen kendini ihbar etti! Hemen gözaltına alındı 1

Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in haberine göre, Bakhtıyorovna'nın sözleri 'sanal devriye' çalışmalarına takıldı. Yapılan incelemelerde 38 yaşındaki Özbek kadının Türkiye'de çalışma izninin olmadığı tespit edildi.

Hasan Can Kaya da resmen kendini ihbar etti! Hemen gözaltına alındı 2

Bakhtıyorovna'nın kimlik ve pasaport kontrollerinde sadece ikamet izninin olduğu ve çalışma izninin bulunmadığı anlaşıldı.

Hasan Can Kaya da resmen kendini ihbar etti! Hemen gözaltına alındı 3

İstanbul'un Üsküdar İlçesi'ndeki ikamet adresinde Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 2021 yılından bu yana ülkemizde oturum izni olan fakat çalışma izni olmayan Mokhıchekhra Bakhtıyorovna sınır dışı edilme işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Hasan Can Kaya Konuşanlar
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Normalde bunlar akilli kurnaz olur soylemez orda gaza gelmis
Bu programın zeka seviyesi.😂
adamsın be adalet 👏
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