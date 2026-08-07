SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'dan Rafael Leao bombası! Anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, dünyaca ünlü Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için dev bir adım attı. Yıldız futbolcunun temsilcisiyle el sıkışan sarı-kırmızılılar, transferi bitirmek adına İtalyan kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray'dan Rafael Leao bombası! Anlaşma sağlandı
Emre Şen
Rafael Leao

Rafael Leao

POR Portekiz
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu dünyaca ünlü isimlerle güçlendirmek isteyen Galatasaray, hücum hattı için tarihi bir transfer operasyonuna imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin hedefindeki ana isim, Milan'ın Portekizli süperstarı Rafael Leao oldu.

YILLIK MAAŞTA ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray dan Rafael Leao bombası! Anlaşma sağlandı 1

Sarı-kırmızılı idareciler, Portekizli yıldızın temsilcisiyle gerçekleştirdiği yüz yüze görüşmelerde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Yapılan pazarlıklar sonucunda Galatasaray'ın, oyuncu tarafıyla yıllık 9 milyon Euro net maaş üzerinden prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

MILAN BONSERVİSİ İÇİN KAPITI 50 MİLYON EURO'DAN AÇTI

Galatasaray dan Rafael Leao bombası! Anlaşma sağlandı 2

Oyuncu kanadını ikna eden Galatasaray yönetimi, transferi tamamlamak için İtalyan devi Milan ile temaslarını tırmandırdı. İtalyan ekibine ilk etapta 35 milyon Euroluk resmi teklif sunuldu. Pazarlık masasına 50 milyon Euro beklentiyle oturan Milan idarecilerinin ise teklifin artırılmasını talep ettiği ve kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig’de 2’nci ve 3’üncü haftanın programları belli olduSüper Lig’de 2’nci ve 3’üncü haftanın programları belli oldu
Fenerbahçe istemişti, Trabzonspor Lukaku'yu da alıyor!Fenerbahçe istemişti, Trabzonspor Lukaku'yu da alıyor!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray son dakika transfer haberleri transfer haberleri son dakika transfer haberi Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri Rafael Leao
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
İstanbul devi önce maaşları ödesin
Bitik bu da. İlkay Gündoğan gibi olur
Alın da rahatlayın sürekli bu haberleri görmekten bıktık.
En Çok Okunan Haberler
Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP'de büyük kayıp

Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP'de büyük kayıp

Fatih Altaylı ateş püskürdü: "Yuh artık... Ulan siz kamu görevlisisiniz!"

Fatih Altaylı ateş püskürdü: "Yuh artık... Ulan siz kamu görevlisisiniz!"

Papara Park'ta tarihi gece! Mohamed Salah için dev imza töreni

Papara Park'ta tarihi gece! Mohamed Salah için dev imza töreni

8 kez ameliyat oldu! "Son inşallah" demişti, üzen haber geldi

8 kez ameliyat oldu! "Son inşallah" demişti, üzen haber geldi

1+1'le yarışıyor: Evi, arabayı etkiledi! Duyan masadan kalkıyor

1+1'le yarışıyor: Evi, arabayı etkiledi! Duyan masadan kalkıyor

Altın için çarpıcı çıkış 'Fiyat hareketleri bunu gösteriyor'

Altın için çarpıcı çıkış 'Fiyat hareketleri bunu gösteriyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.