Galatasaray'dan Rafael Leao bombası! Anlaşma sağlandı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu dünyaca ünlü isimlerle güçlendirmek isteyen Galatasaray, hücum hattı için tarihi bir transfer operasyonuna imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin hedefindeki ana isim, Milan'ın Portekizli süperstarı Rafael Leao oldu.

YILLIK MAAŞTA ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı-kırmızılı idareciler, Portekizli yıldızın temsilcisiyle gerçekleştirdiği yüz yüze görüşmelerde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Yapılan pazarlıklar sonucunda Galatasaray'ın, oyuncu tarafıyla yıllık 9 milyon Euro net maaş üzerinden prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

MILAN BONSERVİSİ İÇİN KAPITI 50 MİLYON EURO'DAN AÇTI

Oyuncu kanadını ikna eden Galatasaray yönetimi, transferi tamamlamak için İtalyan devi Milan ile temaslarını tırmandırdı. İtalyan ekibine ilk etapta 35 milyon Euroluk resmi teklif sunuldu. Pazarlık masasına 50 milyon Euro beklentiyle oturan Milan idarecilerinin ise teklifin artırılmasını talep ettiği ve kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.