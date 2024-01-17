54 yaşındaki Türkan teyze sevgilisi kaçınca kocasıyla birlikte canlı yayına çıktı! TikTok'ta aşık oldu, Belçika'dan Urfa'ya geldi!

Gündüz kuşağının sevilen programı Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programına TikTok'ta aşık olduğu Ömer için Belçika'dan Urfa'ya gelen Türkan Hanım'ın anlattıkları damga vurdu.



TikTok kullanıcısı olduğunu söyleyen Türkan Hanım 'Sevgili işlerimiz olunca. Adam sandık. İnandık güvendik' diyerek ünlü sunucu Zahide Yetiş'ten yardım istedi.

Daha önce başından 4 evlilik geçen Türkan Hanım Urfalı Ömer'in kendisini otobüs alalım diyerek kandırdığını ve böylelikle üç evini sattırdığını iddia etti.

Evli eşiyle programa katılan Türkan Hanım'ın anlattıkları ağızları açık bıraktı. Programda 'Kocam olabilir. Olmayadabilir. Nikah nikah üzerine kıyacaktık' sözleriyle tepki çekti.

53 yaşındaki Türkan Hanım'ın ifadeleri karşısında Zahide Yetiş şaşkınlığını gizleyemedi.