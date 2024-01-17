54 yaşındaki Türkan teyze sevgilisi kaçınca kocasıyla birlikte canlı yayına çıktı! TikTok'ta aşık oldu, Belçika'dan Urfa'ya geldi!

Star Tv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen programı Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programına aşkı için Belkçika'dan Urfa'ya gelen Türkan Hanım'ın anlattıkları damga vurdu. Başından dört evlilik geçen Türkan Hanım gönül ilişkisi olduğunu söylediği genç sevgilisi Urfalı Ömer'in onu kandırdığını ve 3 evini onun için sattığını dile getirdi. Zahide Yetiş'teki o anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.