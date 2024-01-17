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  4. 54 yaşındaki Türkan teyze sevgilisi kaçınca kocasıyla birlikte canlı yayına çıktı! TikTok'ta aşık oldu, Belçika'dan Urfa'ya geldi!

54 yaşındaki Türkan teyze sevgilisi kaçınca kocasıyla birlikte canlı yayına çıktı! TikTok'ta aşık oldu, Belçika'dan Urfa'ya geldi!

Öznur Yaslı Öznur Yaslı Mynet Magazin Editörü
17.01.2024 12:40 | Son Güncelleme:
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Star Tv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen programı Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programına aşkı için Belkçika'dan Urfa'ya gelen Türkan Hanım'ın anlattıkları damga vurdu. Başından dört evlilik geçen Türkan Hanım gönül ilişkisi olduğunu söylediği genç sevgilisi Urfalı Ömer'in onu kandırdığını ve 3 evini onun için sattığını dile getirdi. Zahide Yetiş'teki o anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gündüz kuşağının sevilen programı Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programına TikTok'ta aşık olduğu Ömer için Belçika'dan Urfa'ya gelen Türkan Hanım'ın anlattıkları damga vurdu.

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TikTok kullanıcısı olduğunu söyleyen Türkan Hanım 'Sevgili işlerimiz olunca. Adam sandık. İnandık güvendik' diyerek ünlü sunucu Zahide Yetiş'ten yardım istedi.
Daha önce başından 4 evlilik geçen Türkan Hanım Urfalı Ömer'in kendisini otobüs alalım diyerek kandırdığını ve böylelikle üç evini sattırdığını iddia etti.
Evli eşiyle programa katılan Türkan Hanım'ın anlattıkları ağızları açık bıraktı. Programda 'Kocam olabilir. Olmayadabilir. Nikah nikah üzerine kıyacaktık' sözleriyle tepki çekti.
53 yaşındaki Türkan Hanım'ın ifadeleri karşısında Zahide Yetiş şaşkınlığını gizleyemedi.
Canlı yayında TikTok videoları da ekrana getirilen Türkan Hanım sevgilisi Ömer Bey'in de evli olduğunu söyledi.
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Zahide Yetiş ele söyledi
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