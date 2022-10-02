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59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Hara" filmi gösterildi

02.10.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen Atalay Taşdiken: - "Sinema yapmakla ilgili derdim insanların kalbine dokunmak, insanlara ulaşmaktı"

Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Hara" filminin gösterimi yapılarak, söyleşisi gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, film gösterimi, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması kapsamında yönetmenliğini Atalay Taşdiken'in üstlendiği "Hara" filmi gösterildi.

Yönetmen Taşdiken, yapımcı Baran Seyhan, müzik yönetmeni Cihan Güçlü, oyuncular Nehir Erdoğan, Isabella Haddock ve Dolunay Soysert gösterimin ardından AKM yanında bulunan kafede izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Yönetmen Taşdiken, filmi festivale gönderdiğinde yarışmaya seçileceğine dair umudunun olmadığını, artık festivallerde daha çok sonu umutsuz, karamsar ya da belirsiz biten filmlerin yer aldığını söyledi.

Sanatın "karamsar olmalı" gibi klişenin içerisine sıkıştığını anlatan Taşdiken, "Bundan çıkmamız lazım. Bu filmi yarışmaya seçmeye değer bulan ön jüriye teşekkür ediyorum. Sinema yapmakla ilgili derdim insanların kalbine dokunmak, insanlara ulaşmaktı. Karamsar bir dünyanın içinde umarım karşılığını alabiliriz." diye konuştu.

- Rol alan oyuncular, filmi ilk defa seyirciyle izledi

Yapımcı Baran Seyhan, filmi tüm yakın çevresiyle ailece yaptıklarını belirterek "Beni heyecanlandıran şey, iyi bitmesi, iyi niyetle bir şeyin yapılmasaydı. Birlikte aile olmayı, kan bağı olmadan da aile olma hadisesini önemsiyorum." dedi.

Oyunculardan Nehir Erdoğan, sette çekimlerin çok iyi olduğunu, keyifli geçtiğini ve filmi ilk defa bugün seyirciyle izlediğini ifade etti.

Dolunay Soysert de salgın döneminde herkesin birbirinden korktuğu, dokunamadığı bir süreçte sevgiyi hatırlatmak, insanların kalbine dokunmak istediklerini söyledi.

Isabella Haddock da ekipte yer aldığı için mutlu olduğunu, Amerika'da yaşadığını, altı ayda Türkçe öğrendiğini aktardı.

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Hara" filmi gösterildi

- Yönetmen Atalay Taşdiken: - "Sinema yapmakla ilgili derdim insanların kalbine dokunmak, insanlara ulaşmaktı"

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Hara" filmi gösterildi

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Hara" filmi gösterildi

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Hara" filmi gösterildi

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Hara" filmi gösterildi

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Hara" filmi gösterildi

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Hara" filmi gösterildi

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Hara" filmi gösterildi

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Hara" filmi gösterildi

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