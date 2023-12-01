SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. 6-1'lik tarihi hezimet sonrası spor yazarları Sarı-Lacivertliler için öyle şeyler dedi ki... "Fenerbahçe bu hale düşemez, böyle yenilemezsin"

6-1'lik tarihi hezimet sonrası spor yazarları Sarı-Lacivertliler için öyle şeyler dedi ki... "Fenerbahçe bu hale düşemez, böyle yenilemezsin"

01.12.2023 08:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe H Grubu'nun 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Nordsjaelland karşısında 6-1 gibi farklı bir mağlubiyet alırken, alınan bu tarihi yenilgi taraftarları oldukça üzmüş durumda. Sarı-Lacivertliler'in bu performansı spor yazarlarınca da oldukça sert bir dille eleştirilirken, "Fenerbahçe bu hale düşemez, böyle yenilemezsin" ifadeleri kullanıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Nordsjaelland ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Right to Dream Park'ta oynanan maçta temsilcimiz rakibine 6-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Sarı-Lacivertliler Avrupa kupaları tarihinin en ağır üçüncü yenilgisini aldı.

Alınan 6-1'lik mağlubiyet sonrası Fenerbahçe grupta 9 puanda kaldı ve son maçlar öncesi 3. sıraya geriledi. Nordsjaelland ise puanını 10'a yükseltip liderlik koltuğuna oturdu.

Büyük hezimetin yankıları sürerken spor yazarları da karşılaşmaya dair oldukça sert değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O YAZILAR...
Canlı Skor

"TARİHİ BİR YENİLGİ" (ÖMER ÜRÜNDÜL / SABAH)

"TARİHİ BİR YENİLGİ" (ÖMER ÜRÜNDÜL / SABAH)

"Fenerbahçe bu maçta Danimarka'da sergilediği çok kötü bir futbolla tarihi bir yenilgi yaşadı. Gruptan çıkma şansı da artık kendi elinde değil. Fenerbahçe'de Trabzonspor maçıyla başlayan geriye gidiş artık tavan yapmış durumda. Nordsjaelland karşısında sadece ilk yarıda 35-45 arası 10 dakikalık bir bölümde biraz Fenerbahçe'yi görebildim. Onun dışında ise tam bir felaket senaryosu." 

"İPLER KENDİ ELİNDE DEĞİL" (UĞUR MELEKE / HÜRRİYET)

"İPLER KENDİ ELİNDE DEĞİL" (UĞUR MELEKE / HÜRRİYET)

"Türk futbolu için çok tatsız bir perşembe gecesini geride bıraktık maalesef. Normal şartlarda, takım kaliteleri tartıya çıkarıldığında Fenerbahçe’nin grubunu lider, Beşiktaş’ın da en azından ikinci bitirmeleri gerekirdi. Ancak maalesef Beşiktaş erken veda etti. Fenerbahçe’nin de liderlik için ipler artık kendi elinde değil. 15 gün sonra Kadıköy’de Trnava’yı yenip, Ludogorets-Nordsjaelland maçına kulak kabartacak temsilcimiz." 

"BÖYLE MAĞLUP OLAMAZSIN" (İLKER YAĞCIOĞLU / TAKVİM)

"BÖYLE MAĞLUP OLAMAZSIN" (İLKER YAĞCIOĞLU / TAKVİM)

"Fenerbahçe, Norsjaelland karşısında skor olarak da oyun olarak da hayal kırıklığı yaşattı. Sakatlıklar hepimizin malumu. Buna bir de fazla forma şansı bulamayan oyuncularla da maça başlayınca sahadaki takımı açıkçası tanıyamadım. Ne savunma yapabildik ne hücum. İşin acı tarafı hiç mücadele edemedik. Kaybedebilirsin ama bu kadar dağınık, mücadele etmeden mağlup olamazsın. İsmail Kartal da dahil bütün oyuncular Fenerbahçe taraftarının öfkesine hazır olsun." 

"SAHA İÇİNE ODAKLANMA VAKTİ" (ENGİN VEREL / AKŞAM)

"SAHA İÇİNE ODAKLANMA VAKTİ" (ENGİN VEREL / AKŞAM)

"37 milyon euro değeri olan Danimarka ekibinden 6 yiyen 250 milyon euroluk 'tarihin en iyi Fenerbahçesi'ni izledik bu maçta. Saha dışına değil saha içine odaklanma vakti gelmiştir umarım. Bu sadece Fenerbahçe için geçerli olmamalı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu maçlarına şahit olmak her vatandaşın yüreğini acıtmıştır. Gerçeklere dönme zamanı..." 

"YA AÇIKLAMALI, YA ÇÖZÜM BULMALI" (GÜRCAN BİLGİÇ / FOTOMAÇ)

"YA AÇIKLAMALI, YA ÇÖZÜM BULMALI" (GÜRCAN BİLGİÇ / FOTOMAÇ)

"Bir takımın dengeleri bu kadar mı bozulur? Maçı anlatmaya bir soru ile girmek de anlamsız aslında. Sakatlar bir tarafa, UEFA listesine yazılmayanlar (Samet, Emre Mor. Mert Müldür veya Bartuğ) diğer tarafa. İsmail Kartal sahaya 11 kişi çıkartacak ama, kimi nerede oynatacak ? İşte en büyük hata burada oldu. Orta sahanın en iyisi İsmail, stopere geldi. Hem defansı kaybettin, hem merkezi… Tadic forvet arkasına geldi, Symanski sekiz numaraya. Böylece hücum etkinliğindeki ezberlerinde sekteye uğradı, ön taraf kararsız kaldı. İsmail Kartal kenardan gelenlerin neden bu kadar kötü, umarsız, formsuz veya duygusuz olduğunu ya açıklamalı, ya çözüm bulmalı. Kadrosuna bu kadar uzak, beklentilerini hesaplayamayan bir teknik adam olmaz." 

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
son dakika fenerbahçe taraftar tepki uefa konferans ligi UEFA s lig maçın iyet
En Çok Okunan Haberler
Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

Altay Bayındır, yedek kulübesinden koştu geldi!

Altay Bayındır, yedek kulübesinden koştu geldi!

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi iddiası

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi iddiası

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünyaca ünlü fenomen tacizcisini böyle ifşa etti

Dünyaca ünlü fenomen tacizcisini böyle ifşa etti

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Ayaklarınızın aradığını konfor onda! Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Kocasına tasma takıp sokak sokak gezdirdi

Kocasına tasma takıp sokak sokak gezdirdi

Kıskançlık krizine girdi! Sevgilisinin gözüne iğne sapladı

Kıskançlık krizine girdi! Sevgilisinin gözüne iğne sapladı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

Ömür boyu garantili, yüksek kaliteli Stanley termosta indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.