6-1'lik tarihi hezimet sonrası spor yazarları Sarı-Lacivertliler için öyle şeyler dedi ki... "Fenerbahçe bu hale düşemez, böyle yenilemezsin"

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Nordsjaelland ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Right to Dream Park'ta oynanan maçta temsilcimiz rakibine 6-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Sarı-Lacivertliler Avrupa kupaları tarihinin en ağır üçüncü yenilgisini aldı.
Alınan 6-1'lik mağlubiyet sonrası Fenerbahçe grupta 9 puanda kaldı ve son maçlar öncesi 3. sıraya geriledi. Nordsjaelland ise puanını 10'a yükseltip liderlik koltuğuna oturdu.
Büyük hezimetin yankıları sürerken spor yazarları da karşılaşmaya dair oldukça sert değerlendirmelerde bulundu.
"Fenerbahçe bu maçta Danimarka'da sergilediği çok kötü bir futbolla tarihi bir yenilgi yaşadı. Gruptan çıkma şansı da artık kendi elinde değil. Fenerbahçe'de Trabzonspor maçıyla başlayan geriye gidiş artık tavan yapmış durumda. Nordsjaelland karşısında sadece ilk yarıda 35-45 arası 10 dakikalık bir bölümde biraz Fenerbahçe'yi görebildim. Onun dışında ise tam bir felaket senaryosu."
"Türk futbolu için çok tatsız bir perşembe gecesini geride bıraktık maalesef. Normal şartlarda, takım kaliteleri tartıya çıkarıldığında Fenerbahçe’nin grubunu lider, Beşiktaş’ın da en azından ikinci bitirmeleri gerekirdi. Ancak maalesef Beşiktaş erken veda etti. Fenerbahçe’nin de liderlik için ipler artık kendi elinde değil. 15 gün sonra Kadıköy’de Trnava’yı yenip, Ludogorets-Nordsjaelland maçına kulak kabartacak temsilcimiz."
"Fenerbahçe, Norsjaelland karşısında skor olarak da oyun olarak da hayal kırıklığı yaşattı. Sakatlıklar hepimizin malumu. Buna bir de fazla forma şansı bulamayan oyuncularla da maça başlayınca sahadaki takımı açıkçası tanıyamadım. Ne savunma yapabildik ne hücum. İşin acı tarafı hiç mücadele edemedik. Kaybedebilirsin ama bu kadar dağınık, mücadele etmeden mağlup olamazsın. İsmail Kartal da dahil bütün oyuncular Fenerbahçe taraftarının öfkesine hazır olsun."
"37 milyon euro değeri olan Danimarka ekibinden 6 yiyen 250 milyon euroluk 'tarihin en iyi Fenerbahçesi'ni izledik bu maçta. Saha dışına değil saha içine odaklanma vakti gelmiştir umarım. Bu sadece Fenerbahçe için geçerli olmamalı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bu maçlarına şahit olmak her vatandaşın yüreğini acıtmıştır. Gerçeklere dönme zamanı..."
"Bir takımın dengeleri bu kadar mı bozulur? Maçı anlatmaya bir soru ile girmek de anlamsız aslında. Sakatlar bir tarafa, UEFA listesine yazılmayanlar (Samet, Emre Mor. Mert Müldür veya Bartuğ) diğer tarafa. İsmail Kartal sahaya 11 kişi çıkartacak ama, kimi nerede oynatacak ? İşte en büyük hata burada oldu. Orta sahanın en iyisi İsmail, stopere geldi. Hem defansı kaybettin, hem merkezi… Tadic forvet arkasına geldi, Symanski sekiz numaraya. Böylece hücum etkinliğindeki ezberlerinde sekteye uğradı, ön taraf kararsız kaldı. İsmail Kartal kenardan gelenlerin neden bu kadar kötü, umarsız, formsuz veya duygusuz olduğunu ya açıklamalı, ya çözüm bulmalı. Kadrosuna bu kadar uzak, beklentilerini hesaplayamayan bir teknik adam olmaz."