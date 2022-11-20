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  4. 6 binden 80 bine uzanan bir liste! Büşra Pekin son hali için paraya kıymış...

6 binden 80 bine uzanan bir liste! Büşra Pekin son hali için paraya kıymış...

20.11.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan Büşra Pekin Hasan Can Kaya ile pozlarını paylaşınca son hali şoke etmişti. Sarışınken film için imaj değiştiren ve kumral olan Büşra Pekin'in son hali günlerdir konuşuluyor. 6 binden 80 bine uzanan bir estetik listesine sahip olan Pekin değişimi için paraya kıymış...

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Büşra Pekin son haliyle bambaşka biri oldu. Hasan Can Kaya ile film çekimlerinden önce sarışın halini daha sonra da imaj değiştirip kumral halini paylaşan Pekin'i görenler tanımadı.

Dönem dönem yaşadığı değişim ve yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme gelen Büşra Pekin, değişimiyle en çok şaşırtan ünlülerden oldu.

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6 binden başlayan ve 80 bine kadar çıkan farklı estetik dokunuşlara para harcayan Pekin toplamda değişimi için 315 bin TL harcamış.

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ÖDEDİĞİ PARALAR ŞOKE ETTİ

İddialara göre Büşra Pekin, elmacık, dudak, jawline, çene ucu ve ışık dolgusu için 30 bin ödemiş.

Bişektomi (45 bin) ve tiplasti (35 bin) de yaptıran oyuncu burun estetiğine ise 50 bin TL vermiş. Bununla da kalmamış 70 bin TL'ye badem göz estetiği, 80 bin TL'ye de diş implantı yaptırmış.

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Pekin'in Hasan Can Kaya ile pozuna "Hasan Can'ıin yanında kız kimse diyorum. Resmen çok estetik hareketler bunlar" yorumları geldi.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Büşra Pekin

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