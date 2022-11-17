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  4. Hasan Can Kaya ile pozunu paylaşan Büşra Pekin'i görenler tanımadı! Estetik yaptırdığı iddia edildi

Hasan Can Kaya ile pozunu paylaşan Büşra Pekin'i görenler tanımadı! Estetik yaptırdığı iddia edildi

17.11.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla adını duyuran Büşra Pekin zayıflamış ve imaj değiştirmişti. Saçlarını sarıya boyatan Büşra Pekin'in son halini görenler şaştı kaldı. Hasan Can Kaya ile pozunu paylaşan Büşra Pekin'in estetik yaptırdığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan ve pek çok yapımda yer alan Büşra Pekin Uğur Yücel, Hasan Can Kaya, Şebnem Sönmez ile birlikte yeni bir filmde yer alacak. Film için bir araya gelen ekiple pozlarını paylaşan Büşra Pekin'i görenler tanımadı.

Hasan Can Kaya ile birlikte poz veren Büşra Pekin daha önce zayıflamış ve saç rengini sarıya döndürmüştü.

Ekran Alıntısı

Bir hayli değişen Büşra Pekin'in estetik yaptırdığı iddia edildi.

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Pekin'i görenler "Hasan aynı da yanındaki kim?", "Ana tanıyamadım ya la", "Çok güzel ama Büşra Pekin değil bu kim?" yorumlarında bulundu.

Ekran Alıntısı

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Büşra Pekin Hasan Can Kaya

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