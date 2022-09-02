TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde düzenlenen 6. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tekirdağ Valiliğinin katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda 8 ülke ve 33 kulüpten 313 sporcu yer alıyor.

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Yunanistan, Bulgaristan, Malta, Kuzey Makedonya, Ukrayna ve Tayland'dan gelen sporcular, Marmara Denizi'nin yaklaşık 3 kilometre açığında "optimist" kategorisinde mücadele ediyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar'ın startı vermesiyle ilk gün yarışları başladı.

Türkiye Yelken Federasyonu İl Temsilcisi Birol Uzel, AA muhabirine, Tekirdağ'da 4 gün boyunca birbirinden heyecanlı yelken yarışlarının yapılacağını söyledi.

Yelken yarışlarının Tekirdağ'da geleneksel hale geldiğini belirten Uzel, "7 ülkeden gelen misafirlerimizi burada en iyi şekilde ağırlıyoruz. Bugün yarışlar başladı ve uygun hava şartları olduğu sürece devam edecek. Güzel bir şekilde etkinliği tamamlamak istiyoruz. Bütün katılımcılara başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Organizasyon, 5 Eylül'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.