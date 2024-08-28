66 yaşındaki Muazzez Ersoy'un derin dekolteli sahne tarzı sosyal medyayı salladı

Türk sanat müziğinin 'nostalji kraliçesi' Muazzez Ersoy sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiriyor.
Muazzez Ersoy, geçtiğimiz aylarda dekolte kostümünü soran gazetecilere, "Zayıf olunca sahnede ne giyseniz yakışıyor" cevabını vermişti.
Daha önce paylaşımlarıyla gündeme gelen filtreyi abarttığı konusunda eleştiri alan Ersoy "Fotoğraflara 'Filtre üzerine filtre' yazan sevgili takipçilerim için story'deki videoyu ana sayfada paylaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
66 yaşında yıllara meydan okuyan Muazzez Ersoy, önceki akşam bir bankanın düzenlediği kutlama gecesinde sahne aldı.
Ersoy, Atatürk'ün sevdiği şarkılar temasıyla unutulmaz parçaları seslendirdi.
Sahnesinin başından sonuna kadar enerjisiyle dikkat çeken Muazzez Ersoy, kıyafetiyle de dikkatleri üzerine çekti.
Derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyada adından söz ettiren şarkıcıya yorum yağdı. Sosyal medyayı ikiye bölen dekolteli elbiseye "Keşke biraz kapalı olsaydı", "Bu kıyafet hoş olmamış"," Fazla açık", "Çok yakışmış" yorumları geldi.