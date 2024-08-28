MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 66 yaşındaki Muazzez Ersoy'un derin dekolteli sahne tarzı sosyal medyayı salladı

66 yaşındaki Muazzez Ersoy'un derin dekolteli sahne tarzı sosyal medyayı salladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.08.2024 13:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muazzez Ersoy, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirmek üzere özel bir konser verdi. 66 yaşındaki şarkıcının gecede tercih ettiği derin dekolteli kıyafet sosyal medyayı salladı.

Türk sanat müziğinin 'nostalji kraliçesi' Muazzez Ersoy sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiriyor.

Muazzez Ersoy, geçtiğimiz aylarda dekolte kostümünü soran gazetecilere, "Zayıf olunca sahnede ne giyseniz yakışıyor" cevabını vermişti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

MUAZZEZ ERSOY'UN KIYAFETİNE YORUM YAĞDI

Daha önce paylaşımlarıyla gündeme gelen filtreyi abarttığı konusunda eleştiri alan Ersoy "Fotoğraflara 'Filtre üzerine filtre' yazan sevgili takipçilerim için story'deki videoyu ana sayfada paylaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

66 yaşında yıllara meydan okuyan Muazzez Ersoy, önceki akşam bir bankanın düzenlediği kutlama gecesinde sahne aldı.

Ersoy, Atatürk'ün sevdiği şarkılar temasıyla unutulmaz parçaları seslendirdi.

Sahnesinin başından sonuna kadar enerjisiyle dikkat çeken Muazzez Ersoy, kıyafetiyle de dikkatleri üzerine çekti.

Derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyada adından söz ettiren şarkıcıya yorum yağdı. Sosyal medyayı ikiye bölen dekolteli elbiseye "Keşke biraz kapalı olsaydı", "Bu kıyafet hoş olmamış"," Fazla açık", "Çok yakışmış" yorumları geldi.

Anahtar Kelimeler:
Muazzez Ersoy
En Çok Okunan Haberler
Narin kaybolurken yaşananları annesi ilk defa anlattı

Narin kaybolurken yaşananları annesi ilk defa anlattı

Otelde tatil yapıyordu! Havuz başında korkunç olay

Otelde tatil yapıyordu! Havuz başında korkunç olay

AK Parti için hazırlanan rapor iddiası ortalığı karıştırdı

AK Parti için hazırlanan rapor iddiası ortalığı karıştırdı

Bankalarda faizsiz kredi dönemi başladı! Rakamlar 50 bin TL'yi buldu

Bankalarda faizsiz kredi dönemi başladı! Rakamlar 50 bin TL'yi buldu

6 kez kredi çekmişsiniz! Ne yaptınız oğlum bu parayı?

6 kez kredi çekmişsiniz! Ne yaptınız oğlum bu parayı?

MasterChef yarışmacılarının kazancı gündemde! İşte haftalık maaşları

MasterChef yarışmacılarının kazancı gündemde! İşte haftalık maaşları

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.