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661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali başladı

27.06.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali başladı

EDİRNE (AA) - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim'in de aralarında bulunduğu kortej, bando eşliğinde belediyeden Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Ardından Vali Kırbıyık, Belediye Başkanı Gürkan ve Selim, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Söz yazarı ve bestekar merhum Beyazıt Sansı'ya ait "Kırkpınar Marşı" da bando eşliğinde söylendi.

Vali Kırbıyık, burada yaptığı konuşmada, bir hafta sürecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin açılışını yaptıklarını belirterek, cumartesi ve pazar günü düzenlenecek güreşler sonunda Türkiye'nin başpehlivanının belirleneceğini ifade etti.

Başlangıcı, Edirne'nin fetih tarihi olan 1361 yılı kabul edilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaştığını aktaran Vali Kırbıyık, "Bugün de aynı heyecan ve coşkuyla çok önemli bir spor ve kültür etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Kırkpınar Yağlı Güreşleri sadece bir spor müsabakasından ibaret değildir. Kırkpınar'ı Kırkpınar yapan, ağalığıyla, altın kemeriyle, zembili, kispeti, cazgırıyla, davul-zurnası ve peşreviyle kendine has özel unvanları, ritüelleri ve uygulamalarıdır. Tüm bu kendine has ritüeller Kırkpınar'ın barındırdığı ruhu, manayı, centilmenliği, ustaya saygıyı bizlere ifade etmektedir. İşte bu nedenle hepimiz Kırkpınar'ın her ögesini en ince ayrıntısına kadar bilmeli, ruhunu anlayabilmeli, bu değerlerimizi, geleneklerimizi koruyup yaşatmalıyız." diye konuştu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise dünyanın en eski organizasyonlarından biri olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yağlı güreşlerin tüm yurda Rumeli ve Edirne'den yayıldığını anlatan Başkan Gürkan "661 yıldır Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Osmanlı İmparatorluğu'na 92 yıllık başkentlik yapmış, serhat şehrimiz Edirne'de devam etmektedir. Edirne ilelebet yağlı güreşlere ev sahipliği yapmaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ise sağlığı el verdiği, Kırkpınar'a gerçekten ağalık yapacak bir kişi çıkana kadar ağalık yapmaya devam edeceğini söyledi.

Festivalin açılışına, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali başladı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali başladı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali başladı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali başladı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali başladı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali başladı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali başladı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali başladı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali başladı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali başladı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali başladı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali başladı

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