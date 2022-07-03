EDİRNE (AA) - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı.
Organizasyonun üçüncü gününde Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda pehlivanlar, cazgırın anonsuyla güreşe tutuştu.
Deste küçük boy güreşiyle başlayan organizasyonun üçüncü gününde pehlivanlar, Kırkpınar'da final için mücadele verecek.
Başpehlivanlık kategorisinde rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselen Hüseyin Gümüşalan, Cengizhan Şimşek, Tanju Gemici, Fatih Atlı, Ertuğrul Dağdeviren, Mustafa Taş, Serhat Gökmen, İsmail Balaban öğlen saatlerinde çeyrek final karşılaşması için er meydanına çıkacak.
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son gün müsabakaları başladı
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