661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı yapıldı

EDİRNE (AA) - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Sarayiçi Er Meydanı'ndaki tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Son başpehlivan Ali Gürbüz, Türk bayrağını göndere çekti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, törende yaptığı konuşmada, Kırkpınar'ın 1361'den bu yana aynı heyecan, coşku ve gururla düzenlendiğini söyledi.

Kırkpınar coşkusu için Türkiye'nin dört bir yanından güreş sevdalılarının Edirne'ye geldiğini aktaran Kırbıyık, şöyle konuştu:

"Adalı Halil'lerin, Kel Aliço'ların, Koca Yusuf'ların torunları, yiğit pehlivanlarımız. Uzun ve meşakkatli bir hazırlık süreci sonunda burada bulunmaktasınız. Şimdi Er Meydanı'nda kol bağlayıp, bu dualı çayırda azmin, saygının, sabrın, cesaretin iç içe geçtiği unutulmaz güreş müsabakalarına katılım sağlayacaksınız. Bazen yeneceksiniz, bazen yenileceksiniz. Ancak şunu biliniz ki bu çayırlarda güreş tuttukça, bu geleneği gururla sürdürdükçe hepiniz birer şampiyon, hepiniz birer başpehlivan olarak yüce milletimizin gönlünü kazanmış olacaksınız."

Kırbıyık, Türkiye'nin dört bir yanından gelen güreş sevdalılarının ata sporunun yaşatılmasına ve geleceğe taşınmasına büyük katkı sağladığını ifade etti.

Yiğit pehlivanların üç gün boyunca güreş tutacağını dile getiren Kırbıyık, "Bu güreşlerin sonunda inşallah Türkiye'nin başpehlivanını, altın kemer sahibini Er Meydanı'nda hep birlikte göreceğiz. Ben biliyorum ki Er Meydanı yiğit pehlivanları, güreş severler de bu yiğitlerin kıran kırana mücadelelerini sabırsızlıkla bekliyor." diye konuştu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin organizasyonunu 1946'dan bu yana yaptıklarını dile getirdi.

Gürkan, Kırkpınar organizasyonuna her zaman katkı veren Vali Kırbıyık ve kamu kurumlarına şükranlarını sunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yıl Türkiye'nin, Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde emperyalizme karşı verdiği Kurtuluş Savaşı'nın, yani Edirne'nin kurtuluşunun da 100'üncü yılı. Kuşkusuz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, aynı onun dediği gibi hepimizin, bütün Türk milletinin gayretleriyle, çabalarıyla ilelebet payidar olacaktır. Tarihi Kırkpınar'ımız, geleneklerimiz, göreneklerimiz, ananelerimiz tıpkı Türk milleti gibi ve Türkiye Cumhuriyeti gibi sonsuza kadar yaşayacak, Türk milleti tarafından da sonsuza kadar yaşatılacaktır."

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne çok sayıda sporcunun katıldığını aktardı.

Müsabakalara katılan güreşçilere başarı dileyen Eroğlu, "Nesilden nesile aktarılmış bu gelenekte, geleceğin şampiyonlarıyla geçmişin şampiyonlarını bugün burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kültürümüz, tarihimiz, geleneğimiz, göreneğimiz olan ata sporu güreşi nesilden nesile aktarmaya devam edeceğiz. Kazasız, belasız, centilmenlik içerisinde, iyinin kazandığı bir Kırkpınar Yağlı Güreşleri diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de Edirne Kırkpınar Er Meydanı'nda yaklaşık 13 yıldır ağalık yaptığını hatırlattı.

Tüm güreşçilere başarılar dileyen Selim, "Kazasız belasız bir Kırkpınar olur inşallah. Ali Gürbüz kardeşimin de inşallah daha önce olan başpehlivanlardan daha çok hak ettiği için bu sene başpehlivanlık, altın kemer almasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından pehlivanların yanı sıra Kırkpınar'da görevli hakem, cazgır, davul-zurna ekibinin bulunduğu kortej, Edirne Belediyesi Bandosu eşliğinde meydanı turladı.