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  4. 7 milyon dolarlık malikanesi kül oldu! Cara Delevingne'nin evcil dostları böyle kurtarıldı

7 milyon dolarlık malikanesi kül oldu! Cara Delevingne'nin evcil dostları böyle kurtarıldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.03.2024 08:20
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Cara Delevingne'in Los Angeles'ta bulunan lüks malikanesi neredeyse kül oldu. 7 milyon dolarlık evde çıkan yakında kedileri, itfaiyeciler tarafından kurtarılan Delevingne paylaşımıyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu ve model Cara Delevingne hayatının şokunu yaşadı. Ünlü modelin Los Angeles'taki malikanesi yandı. Modelin 7 milyon dolarlık evi tamamen kül oldu.


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"KALBİM KIRIK"

Evde kimse yokken çıkan yangının, 94 itfaiyecinin toplam iki saat 16 dakika süren çabası sonucunda söndürüldüğü ve bu sırada malikanenin çatısının çöktüğü de bildirildi.

Tiyatro oyunu için Londra'da olan 35 yaşındaki model, yangın sırasında evde değildi ancak iki kedisi evdeydi.

Model, Instagram hesabından kedilerinin kurtarıldığını söyleyerek o anları paylaştı.

Cara Delevingne "Kalbim kırık. Buna inanamıyorum. Hayat göz açıp kapayıncaya kadar değişebiliyor. Bu yüzden sahip olduklarınızın kıymetini bilin. Tüm itfaiyecilere ve yardım etmek için gelen insanlara kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim. Kedilerim yaşıyorlar" dedi.

Cara Delevingne, yangın haberinin ardından arabanın arka koltuğunda annesinin elini tutarken objektiflere takıldı.

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