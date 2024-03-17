7 milyon dolarlık malikanesi kül oldu! Cara Delevingne'nin evcil dostları böyle kurtarıldı

Cara Delevingne "Kalbim kırık. Buna inanamıyorum. Hayat göz açıp kapayıncaya kadar değişebiliyor. Bu yüzden sahip olduklarınızın kıymetini bilin. Tüm itfaiyecilere ve yardım etmek için gelen insanlara kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim. Kedilerim yaşıyorlar" dedi.