Müsabakayı, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Edirne Huzurevi Müdürü Tamer Tahmazoğlu, Lüleburgaz Ramazan Yaman Huzurevi Müdürü Füsun Coşkun ve görevli personel de izledi.

70'lik delikanlılar Edirne'deki huzurevleri arası bocce müsabakalarında karşılaştı

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