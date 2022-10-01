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8. Gaziantep Tanıtım Günleri Maltepe'de başladı

01.10.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8. Gaziantep Tanıtım Günleri Maltepe'de başladı

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 8'incisi düzenlenen Gaziantep Tanıtım Günleri, İstanbul Maltepe sahili etkinlik alanında başladı.

İstanbul Gaziantep Dernekleri Federasyonunca düzenlenen 8. Gaziantep Tanıtım Günleri'nde kebabından katmerine, baklavasından fıstığına kadar yüzlerce Gaziantep lezzeti İstanbullulara buluşturuldu. Renkli gösteriler, yarışmalar ve konserlerin yer aldığı etkinliğe İstanbullular yoğun ilgi gösterdi.

Federasyon Başkanı Necati Göksu, yaptığı açıklamada, Gaziantep kültürünü tanıtmak için her yıl şenlik düzenlediklerini söyledi. Göksu, "Gaziantep'in dünyaca ünlü gastronomi birikimini, kültürel zenginliklerini tanıtmak için çalışıyoruz." dedi.

Etkinlikte halk dansları ekibi de performans sergiledi.

8. Gaziantep Tanıtım Günleri Maltepe'de başladı

8. Gaziantep Tanıtım Günleri Maltepe'de başladı

8. Gaziantep Tanıtım Günleri Maltepe'de başladı

8. Gaziantep Tanıtım Günleri Maltepe'de başladı

8. Gaziantep Tanıtım Günleri Maltepe'de başladı

8. Gaziantep Tanıtım Günleri Maltepe'de başladı

8. Gaziantep Tanıtım Günleri Maltepe'de başladı

8. Gaziantep Tanıtım Günleri Maltepe'de başladı

8. Gaziantep Tanıtım Günleri Maltepe'de başladı

8. Gaziantep Tanıtım Günleri Maltepe'de başladı

8. Gaziantep Tanıtım Günleri Maltepe'de başladı

8. Gaziantep Tanıtım Günleri Maltepe'de başladı

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Maltepe etkinlik yemek

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