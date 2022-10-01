İSTANBUL (AA) - Bu yıl 8'incisi düzenlenen Gaziantep Tanıtım Günleri, İstanbul Maltepe sahili etkinlik alanında başladı.
İstanbul Gaziantep Dernekleri Federasyonunca düzenlenen 8. Gaziantep Tanıtım Günleri'nde kebabından katmerine, baklavasından fıstığına kadar yüzlerce Gaziantep lezzeti İstanbullulara buluşturuldu. Renkli gösteriler, yarışmalar ve konserlerin yer aldığı etkinliğe İstanbullular yoğun ilgi gösterdi.
Federasyon Başkanı Necati Göksu, yaptığı açıklamada, Gaziantep kültürünü tanıtmak için her yıl şenlik düzenlediklerini söyledi. Göksu, "Gaziantep'in dünyaca ünlü gastronomi birikimini, kültürel zenginliklerini tanıtmak için çalışıyoruz." dedi.
Etkinlikte halk dansları ekibi de performans sergiledi.
8. Gaziantep Tanıtım Günleri Maltepe'de başladı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz