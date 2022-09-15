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8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

15.09.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkas Spor: 3 - Dinamo Bükreş: 0

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Eyüpcan Kayışoğlu, Necmi Avcı

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Enes Atlı, McDonnell, Burutay Subaşı, Bertuğ Öndeş (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Ali Enis Ay)

Dinamo Bükreş: Bartha, Sanchez, Mihalcea, Cuk, Ramirez, Felix (Watanabe, Cherbeleata, Thondike)

Setler: 25-20, 25-21, 25-23

Süre: 77 dakika (26, 25, 26)

İZMİR (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ilk maçında Arkas Spor, Romanya ekibi Dinamo Bükreş'i 3-0 mağlup etti.

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8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

- Arkas Spor: 3 - Dinamo Bükreş: 0

8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol Arkas Spor dinamo bükreş

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