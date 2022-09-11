İZMİR (AA) - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu tamamlandı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yarı maratonda 3 bin sporcu koştu.
Genel klasman erkeklerde İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'dan Sezgin Ataç birinci, Kenyalı Sang Bernad Charıuyot ikinci, Etiyopya'dan Fetene Alemu Regasa üçüncü oldu.
Kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediye Spor'dan Sümeyye Erol birinciliği elde ederken, Kasımpaşa Kulübü'nden Sabriye Güzelyurt ikinciliği, Mardin Belediyesi'nden Fatma Arık ise üçüncülüğü kazandı.
Cumhuriyet Meydanı - İnciraltı - Cumhuriyet Meydanı güzergahında koşulan yarı maratonun ardından dereceye girenlere kupa ve ödülleri verildi.
9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu sona erdi
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