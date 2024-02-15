90'lı yıllara damga vurmuştu! Küçük İbo'nun şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu! Son haline yorum yağdı

90'lı yılların çocuk yıldızların biri olan Küçük İbo henüz 12 yaşındayken çıkardığı albümle şöhreti yakalamıştı. İbrahim Tatlıses'in programında söylediği şarkılarla beğeni toplayan Küçük İbo, Hülya Avşar ile verdiği pozla hafızalara kazınmıştı.
SON HALİNE YORUM YAĞDI
Küçük İbo kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı.
Güçlü sesi ve sempatik tavırları ile dikkat çeken Küçük İbo şimdilerde 40 yaşında.
Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Küçük İbo'nun şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü ismin son haline 'Yaşlanmışsın', 'Sesin muhteşem', 'Yıllar sana acımamı' gibi yorumlar yapıldı.
İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo, 1997 yılında Show TV'de başlayan ve 2000 yılında sona eren Küçük İbo dizisinde rol aldı.