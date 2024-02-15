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  4. 90'lı yıllara damga vurmuştu! Küçük İbo'nun şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu! Son haline yorum yağdı

90'lı yıllara damga vurmuştu! Küçük İbo'nun şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu! Son haline yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.02.2024 13:24 | Son Güncelleme:
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Henüz 12 yaşındayken Küçük İbo olarak hafızalara kazınan Halil İbrahim Küçük, uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor. Güçlü sesi ve sempatik tavırları ile İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo'nun şarkı söylediği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismin son haline yorum yağdı.

90'lı yılların çocuk yıldızların biri olan Küçük İbo henüz 12 yaşındayken çıkardığı albümle şöhreti yakalamıştı. İbrahim Tatlıses'in programında söylediği şarkılarla beğeni toplayan Küçük İbo, Hülya Avşar ile verdiği pozla hafızalara kazınmıştı.

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SON HALİNE YORUM YAĞDI

Küçük İbo kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı.
Güçlü sesi ve sempatik tavırları ile dikkat çeken Küçük İbo şimdilerde 40 yaşında.
Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Küçük İbo'nun şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü ismin son haline 'Yaşlanmışsın', 'Sesin muhteşem', 'Yıllar sana acımamı' gibi yorumlar yapıldı.

İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterilen Küçük İbo, 1997 yılında Show TV'de başlayan ve 2000 yılında sona eren Küçük İbo dizisinde rol aldı.

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