90'lı yıllara damga vurmuştu! Küçük İbo'nun şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu! Son haline yorum yağdı

90'lı yılların çocuk yıldızların biri olan Küçük İbo henüz 12 yaşındayken çıkardığı albümle şöhreti yakalamıştı. İbrahim Tatlıses'in programında söylediği şarkılarla beğeni toplayan Küçük İbo, Hülya Avşar ile verdiği pozla hafızalara kazınmıştı.

