YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. 914. Aybastı Perşembe Yaylası Festivali'nde başpehlivan Recep Kara oldu

914. Aybastı Perşembe Yaylası Festivali'nde başpehlivan Recep Kara oldu

17.07.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

914. Aybastı Perşembe Yaylası Festivali'nde başpehlivan Recep Kara oldu

  1. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali'nde başpehlivanlığı Recep Kara kazandı.

Aybastı Belediyesi tarafından ilçeye bağlı bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda organize edilen festival kapsamında çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi.

Yörede hayvancılıkla uğraşan çiftçi ve üreticilere yönelik "en güzel peynir", "en güzel pekmez", "en güzel ceviz helvası", "en güzel buzağı" ve "en güzel koç" yarışması yapıldı. Yarışmacılar hazırladıkları peynirleri jürinin beğenisine sundu.

Koyun kırpma yarışmasına katılan çiftçiler ise en kısa sürede koyun kırpmak için mücadele etti.

Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Öte yandan etkinlik kapsamında yağlı güreş müsabakaları da yapıldı.

Birçok ilden pehlivanın katıldığı festivalde, Kocaeli Büyükşehir Belediye sporcusu Recep Kara, final müsabakasında rakibi Salih Erinç'i yenerek başpehlivan oldu.

Festivalde güreş ağalığı ihalesini ise 652 bin lirayla en yüksek teklifi veren İlyas Karayel kazandı.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, burada yaptığı konuşmada, festivalin çok güzel geçtiğini belirterek, organizasyonda yer alan tüm güreşçilere teşekkür etti.

Geçtan, festivale il içinden ve dışından binlerce kişinin katılım sağladığını, 914'üncüsünü düzenledikleri etkinliğin bundan sonraki yıllarda da devam edeceğini aktardı.

Festivale Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, CHP Ordu İl Başkanı Atila Şahin, MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk, İYİ Parti Ordu İl Başkanı Ekrem Şentürk, bazı ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve diğer ilgililer katıldı.

914. Aybastı Perşembe Yaylası Festivali'nde başpehlivan Recep Kara oldu

914. Aybastı Perşembe Yaylası Festivali'nde başpehlivan Recep Kara oldu

914. Aybastı Perşembe Yaylası Festivali'nde başpehlivan Recep Kara oldu

914. Aybastı Perşembe Yaylası Festivali'nde başpehlivan Recep Kara oldu

914. Aybastı Perşembe Yaylası Festivali'nde başpehlivan Recep Kara oldu

914. Aybastı Perşembe Yaylası Festivali'nde başpehlivan Recep Kara oldu

914. Aybastı Perşembe Yaylası Festivali'nde başpehlivan Recep Kara oldu

914. Aybastı Perşembe Yaylası Festivali'nde başpehlivan Recep Kara oldu

914. Aybastı Perşembe Yaylası Festivali'nde başpehlivan Recep Kara oldu

914. Aybastı Perşembe Yaylası Festivali'nde başpehlivan Recep Kara oldu

914. Aybastı Perşembe Yaylası Festivali'nde başpehlivan Recep Kara oldu

914. Aybastı Perşembe Yaylası Festivali'nde başpehlivan Recep Kara oldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ordu recep kara yağlı güreş

Ordu Namaz Vakitleri 17 Temmuz Pazar

İmsak
03:11
Sabah
05:04
Öğle
12:40
İkindi
16:37
Akşam
20:06
Yatsı
21:50
Ordu ECZANELER
Ordu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Üzerindeki her şeyi çıkarttı! Kendisini havuza attı

Üzerindeki her şeyi çıkarttı! Kendisini havuza attı

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Pamela Anderson’a benzettiler! Sınırlarını bikinisiyle zorladı

Pamela Anderson’a benzettiler! Sınırlarını bikinisiyle zorladı

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.