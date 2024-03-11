96'ncı Oscar ödüllerini kazananlar belli oldu! 2024'e Oppenheimer damga vurdu, Robert Downey Jr. bir ilki yaşadı

Oscar Ödülleri bu yıl 96. kez düşündü. Sinema dünyasının en prestjli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu. Geceye ise 13 dalda Oscar'a aday gösterilen Oppenheimer damga vurdu. Oppenheimer, ''En İyi Film'' dahil 7 ödül aldı. Filmdeki rolüyle Cillian Murphy ''En İyi Erkek Oyuncu'' Oscar'ını kazandı. ''En İyi Yönetmen'' ödülü Christopher Nolan'ın oldu. ''En İyi Kadın Oyuncu'' Oscar'ı ise Poor Things filmindeki rolüyle Emma Stone'a gitti. Robert Downey Jr. da bir ilki yaşadı.
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar'lar sahiplerini buldu. Bu yıl 96'ncısı düzenlenen törene Oppenheimer filmi damga vurdu.
Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen Oscar ödül törenini 4. kez ABD'li komedyen ve TV programcısı Jimmy Kimmel sundu.
13 dalda aday gösterilen Oppenheimer "En İyi Film'' ödülü dahil 7 ödül kazandı. Filmin başrol oyuncusu Cillian Murphy ''En İyi Erkek Oyuncu'' ödülüne layık görüldü.
''En İyi Yönetmen'' ödülü de Oppenheimer filmiyle Christopher Nolan'ın oldu.
Yine aynı filmden Robert Downey Jr. da ilk Oscar'ını ''En İyi Yardımcı Oyuncu'' dalında aldı.