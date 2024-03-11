96'ncı Oscar ödüllerini kazananlar belli oldu! 2024'e Oppenheimer damga vurdu, Robert Downey Jr. bir ilki yaşadı

Oscar Ödülleri bu yıl 96. kez düşündü. Sinema dünyasının en prestjli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu. Geceye ise 13 dalda Oscar'a aday gösterilen Oppenheimer damga vurdu. Oppenheimer, ''En İyi Film'' dahil 7 ödül aldı. Filmdeki rolüyle Cillian Murphy ''En İyi Erkek Oyuncu'' Oscar'ını kazandı. ''En İyi Yönetmen'' ödülü Christopher Nolan'ın oldu. ''En İyi Kadın Oyuncu'' Oscar'ı ise Poor Things filmindeki rolüyle Emma Stone'a gitti. Robert Downey Jr. da bir ilki yaşadı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

