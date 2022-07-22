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A Milli Erkek Hentbol Takımı hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor

22.07.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Erkek Hentbol Takımı hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor

Konya'da 9-18 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlıklarını Ankara'daki sürdürüyor.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, THF Spor Kompleksi'nde başantrenör Okan Halay yönetiminde çalışmalarını sürdüren milli takım kadrosunda 23 oyuncu yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Okan Halay, kamp çalışmalarının iyi gittiğini belirtti.

Takımın çalışma ve performansından memnun olduğunu anlatan Halay, "Uluslar arası alanda söz sahibi olabilmek için çok daha fazla çalışma ve pratiğe ihtiyacımız var. Sadece kamp döneminde değil tüm sezon boyunca bu çalışmaları tekrar etmemiz gerekiyor. Bu çalışmaları devam ettirdikçe daha iyi olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda İran ve Azerbaycan ile birlikte B Grubu'nda mücadele edecek. A Grubu'nda ise Suudi Arabistan, Katar, Fas ve Irak yer alıyor.

Milli takımın kamp kadrosu şöyle:

Kaleci: Coşkun Göktepe (Spor Toto), Enis Yatkın (Beşiktaş), Hüseyin Bereket (Nilüfer Belediyesi).

Sol Kanat: Samet Kamberoğlu (Beykoz Belediyesi), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş).

Sol Oyun Kurucu: Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş), Genco İlanç (Beşiktaş), Fatih Çalkamış (Nilüfer Belediyesi), Ali Emre Babacan (Antalyaspor), Sedat Yıldırım (Eskişehir Ormanspor).

Orta Oyun Kurucu: Gökay Bilim (Beşiktaş), Atakan Şirin (Spor Toto), Eray Karakoç (Trabzon Büyükşehir Belediyesi), Tolga Aşçı (Mamak Belediyesi).

Sağ Oyun Kurucu: Doğukan Sarısoy (Seyhan Belediyesi), Ömür Pehlivan (Beykoz Belediyesi), Durmuş Ali Tınkır (Spor Toto), Cemal Kütahya (Suceava/Romanya).

Sağ Kanat: Doğukan Keser (Beşiktaş), Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş).

Pivot: Emre Engin (Beşiktaş), Alper Aydın (Beykoz Belediyesi), İlkan Keleşoğlu (Beykoz Belediyesi).

A Milli Erkek Hentbol Takımı hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor

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