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A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya karşısında galibiyeti hedefliyor

15.10.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç: "Milli takımımız son topa kadar savaşacak. İnşallah yarın buradan galibiyetle ayrılacak"

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 1. Grup'taki ikinci maçında yarın Van'da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Nur Tatar Spor Salonu'nda yarın saat 17.00'de başlayacak karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, üç ay önce yaptığı Van ziyaretinde bu maçın kentte oynanması için planlama yaptıklarını söyledi.

Sporseverlerin de karşılaşmanın Van'da yapılması için mücadele ettiğini anlatan Kılıç, "Burada uluslararası anlamda çok üst seviyede bir salon var. Milli takımımız da inşallah burada bir tarih yazacak. Ben her zaman sporcularımıza ve teknik ekibimize güvendiğimi dile getiririm. Bunu dile getirmeye devam edeceğim. Milli takımımız son topa kadar savaşacak. İnşallah yarın buradan galibiyetle ayrılacak." diye konuştu.

Galibiyet için seyircinin çok önemli bir faktör olduğunu belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"İnşallah seyirciler yarın bizi yalnız bırakmayacaklar. Hep beraber buradan büyük bir zaferle aynı zamanda milli takımların belki de seyirci rekoruyla ayrılacağız. Hepinize ilginizden dolayı, burada olduğunuz için teşekkür ederiz."

- Okan Halay: "Tarihin belki de en önemli maçlarından bir tanesini oynayacağız"

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay da yarın çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade etti.

Van halkının bu maça tanıklık edeceğini aktaran Halay, şöyle konuştu:

"Tarihin belki de en önemli maçlarından bir tanesini oynayacağız. Maçı kazandığımız takdirde Avrupa Şampiyonası'nda olasılığımız yüzde 60'lara, yüzde 70'lere varacak diye düşünüyoruz. Takım olarak bunun bilincindeyiz. Bu önemli maçta Van halkının bizi destekleyeceğini düşünüyorum. Bu tribünler dolu olduğu takdirde bizler de iyi oyunumuzla hem Türkiye'ye hem Van halkına galibiyeti hediye etmek için mücadele edeceğiz."

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya karşısında galibiyeti hedefliyor

- Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç: "Milli takımımız son topa kadar savaşacak. İnşallah yarın buradan galibiyetle ayrılacak"

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya karşısında galibiyeti hedefliyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya karşısında galibiyeti hedefliyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya karşısında galibiyeti hedefliyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya karşısında galibiyeti hedefliyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya karşısında galibiyeti hedefliyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya karşısında galibiyeti hedefliyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya karşısında galibiyeti hedefliyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya karşısında galibiyeti hedefliyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya karşısında galibiyeti hedefliyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya karşısında galibiyeti hedefliyor

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