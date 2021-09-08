A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın iddiası

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında Hollanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, mücadelede beklemediği bir sonuçla karşılaşarak 6-1 mağlup oldu.

SOSYAL MEDYADA SERT ELEŞTİRİLER

Mücadele öncesi grupta lider konumda bulunan milliler, Amsterdam Arena'da oynanan mücadelenin tamamında hiçbir varlık gösteremezken, tepkilerin odak noktasında teknik direktör Şenol Güneş yer aldı.

Hollanda karşısında sağ bekte Kaan Ayhan, orta sahada Okay Yokuşlu-Orkun Kökçü, hücumda ise Kenan Karaman tercihleri tartışılan tecrübeli teknik adama, sosyal medyada sert eleştiriler yapıldı.

Beklenmedik sonuç sonrası taraftarlar, Şenol Güneş'in derhal istifa etmesi gerektiğini savunurken, milli takımın başına geçmesi için iki çalıştırıcının ismi gündeme geldi.

Taraftarların bir kısmı Sergen Yalçın'ın milli takımın başına geçmesini isterken, bir kısım taraftar ise Emre Belözoğlu'nun yeni teknik direktör olması gerektiğini savundu.