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A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın iddiası

08.09.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu'ndaki 6. maçında Hollanda'yla karşılaşırken, mücadelenin 6-1 yenik kapatılmasının ardından Şenol Güneş'e çok sert tepki gösterildi. Tecrübeli teknik adamın maçtaki görüntüsü dikkat çekerken, takımın başına geçmesi için Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu isimleri gündeme geldi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında Hollanda ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, mücadelede beklemediği bir sonuçla karşılaşarak 6-1 mağlup oldu.

SOSYAL MEDYADA SERT ELEŞTİRİLER

Mücadele öncesi grupta lider konumda bulunan milliler, Amsterdam Arena'da oynanan mücadelenin tamamında hiçbir varlık gösteremezken, tepkilerin odak noktasında teknik direktör Şenol Güneş yer aldı.
Hollanda karşısında sağ bekte Kaan Ayhan, orta sahada Okay Yokuşlu-Orkun Kökçü, hücumda ise Kenan Karaman tercihleri tartışılan tecrübeli teknik adama, sosyal medyada sert eleştiriler yapıldı.
Beklenmedik sonuç sonrası taraftarlar, Şenol Güneş'in derhal istifa etmesi gerektiğini savunurken, milli takımın başına geçmesi için iki çalıştırıcının ismi gündeme geldi.
Taraftarların bir kısmı Sergen Yalçın'ın milli takımın başına geçmesini isterken, bir kısım taraftar ise Emre Belözoğlu'nun yeni teknik direktör olması gerektiğini savundu.
Son dönemde eleştirilen deneyimli teknik adamın 6-1'lik mağlubiyet sonrası oldukça üzgün olduğu gözlendi.
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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Süper Lig Şenol Güneş Türkiye Milli Futbol Takımı
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Saçmalamayın aga ya milli takım bu ekol Bi hoca gelmeli Çakma Filozofu yollayıp Beygir mühendisini getirirsen ne anladım o işden...

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