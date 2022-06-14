Dün gerçekleşmesi planlanan İzmir'deki basın toplantısı ile Gürsel Aksel Stadı'ndaki antrenmanını iptal eden konuk ekip, Türkiye maçı için antrenmanını Faroe Adaları'nda gerçekleştirmişti. Takım, bugün Edinburgh'tan (TSİ) 11.00'de İzmir'e hareket etmişti.

A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, Türkiye'ye geldi

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