İZMİR (AA) - UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta bugün A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Litvanya, İzmir’e ulaştı.
İskoçya'daki Edinburgh Havalimanı'ndan saat 11.00'de havalanan ve konuk ekibi taşıyan uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi.
Otobüsle havalimanından ayrılan Litvanyalı futbolcular, konaklayacakları otele geçti.
Türkiye-Litvanya karşılaşması, Gürsel Aksel Stadı'nda bugün saat 21.45'te başlayacak.
Faroe Adaları ile 11 Haziran Cumartesi günü deplasmanda karşılaşan Litvanya Milli Futbol Takımı'nı TSİ 17.00'de Türkiye'ye getirmesi planlanan uçak, hava koşulları nedeniyle İzmir'e gelememişti.
Dün gerçekleşmesi planlanan İzmir'deki basın toplantısı ile Gürsel Aksel Stadı'ndaki antrenmanını iptal eden konuk ekip, Türkiye maçı için antrenmanını Faroe Adaları'nda gerçekleştirmişti. Takım, bugün Edinburgh'tan (TSİ) 11.00'de İzmir'e hareket etmişti.
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Litvanya, Türkiye'ye geldi
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