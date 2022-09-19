YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. A Milli Kadın Voleybol Takımı, basın mensuplarıyla buluştu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, basın mensuplarıyla buluştu

19.09.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başantrenör Giovanni Guidetti: "Çok fazla yol katettiğimizi ve iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Dünya Voleybol Şampiyonası'na hazırız" - Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar: "Maç maç gideceğiz ve sadece bir sonraki rakibi düşünerek hareket edeceğiz. Güzel şeyler başarmak istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim'de düzenlenecek FIVB Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenen etkinliğe A Milli Kadın Takımı oyuncuları ile teknik ekip katıldı.

Başantrenör Giovanni Guidetti ile kaptan Eda Erdem Dündar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dünya şampiyonasına ve milli takımın son durumuna ilişkin konuşan Guidetti, "Çok uzun bir yazın sonunda birçok oyuncu deneyerek ve değiştirerek en iyi 14 kişiyi bulduk ve takımımızı oluşturduk. Bu süreçte inişler ve çıkışlar yaşandı. Takımın son durumu mayıs başına göre çok iyi. Çok fazla yol katettiğimizi ve iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. İtalya'da oynadığımız son turnuvada takımımızdan çok fazla olumlu geri dönüş aldık. Dünya Voleybol Şampiyonası'na hazırız. En güçlü grupta yer aldığımızı söyleyebilirim. Biri dışında önümüzde kolay maç olmayacak. Şampiyonada her maçı kazanmak için oynayacağız ve maç maç gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Turnuvaya sıkı hazırlandıklarını ve takımda güzel bir atmosferin bulunduğuna vurgu yapan Eda Erdem Dündar ise "Eylül sonuna geldiğimizde büyük bir yol katettik. Takım olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Güzel bir atmosferimiz var. Grubumuz zorlu. Gruptan çıkmak istiyoruz. Dünya Şampiyonası bizim için zorlu geçecek ama buna hazırız. İçimizde güzel bir heyecan var. Maç maç gideceğiz ve sadece bir sonraki rakibi düşünerek hareket edeceğiz. Güzel şeyler başarmak istiyoruz. Hazır olduğumuzu biliyoruz ve bunun bilinciyle gideceğiz. Oynadığımız son turnuva, öz güven anlamında bize çok katkı sağladı ve takım olarak da iyi bir performans sergiledik. Halkımızın desteğiyle iyi bir turnuva geçireceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Medya günü, basın mensuplarının oyuncularla yaptığı röportajların ardından son buldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, basın mensuplarıyla buluştu

- Başantrenör Giovanni Guidetti: "Çok fazla yol katettiğimizi ve iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Dünya Voleybol Şampiyonası'na hazırız" - Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar: "Maç maç gideceğiz ve sadece bir sonraki rakibi düşünerek hareket edeceğiz.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, basın mensuplarıyla buluştu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, basın mensuplarıyla buluştu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, basın mensuplarıyla buluştu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, basın mensuplarıyla buluştu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, basın mensuplarıyla buluştu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, basın mensuplarıyla buluştu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, basın mensuplarıyla buluştu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, basın mensuplarıyla buluştu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, basın mensuplarıyla buluştu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, basın mensuplarıyla buluştu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Voleybol Giovanni Guidetti a milli kadın voleybol takımı eda erdem dündar

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Eylül Pazartesi

İmsak
05:15
Sabah
06:41
Öğle
13:03
İkindi
16:31
Akşam
19:15
Yatsı
20:35
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.